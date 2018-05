Via alla Coppa Italia Fik Per due giorni ad Orvieto il karate dà spettacolo

Karate - Europei 2018 : ViViana Bottaro conquista l’argento nel kata! L’azzurra sconfitta dalla spagnola Sandra Sanchez : Viviana Bottaro non riesce ad interrompere il domino della spagnola Sandra Sanchez nel kata e conquista quindi la medaglia d’argento agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). L’azzurra ha portato in finale il kata Suparinpei, che è stato eseguito benissimo, con una grande pulizia e un’ottima tecnica. Sanchez ha risposto con il kata Papuren e qui ha tirato fuori tutta la sua classe, con un’esecuzione davvero ...

Nazionale - Roberto Mancini nuovo ct. Via libera dalla Russia : ROMA - Che Roberto Mancini fosse la prima scelta non era un segreto, adesso è caduto l'ultimo ostacolo. Il via libera per il successore di Gian Piero Ventura, dopo l'intermezzo programmato di Luigi Di ...

Diretta Formula 1 Gp Spagna 2018/ F1 streaming video TV8 e SKY qualifiche live : Via alla FP3! : Diretta Formula 1 streaming video SKY F1 qualifiche e FP3 live del Gp Spagna 2018 a Barcellona, circuito del Montmelò: cronaca, tempi , oggi 12 maggio,

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : Via alla Superpole! Torna Camier (Gp Italia) : DIRETTA Sbk 2018: info tv e streaming video di Fp4, Superpole e gara 1 del Gp d'Italia, quinto appuntamento del mondiale della Superbike. Tutti in pista a Imola!.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:05:00 GMT)

Salta un tombino : allagamento in Viale Europa Unita : Traffico in tilt nella zona della stazione ferroviaria di Udine . Un tombino è Saltato, all'incrocio tra viale Europa Unita e via de Rubeis , provocando una copiosa fuoriuscita di acqua, che ha ...

Brexit - May rinVia a oltranza la legge su uscita dalla Ue : troppe divisioni : A Westminster c'è una maggioranza di deputati, anche conservatori, disposta a votare a favore di restare nell'Unione doganale

Harry Potter alla Fabbrica del Vapore : incantesimi e Viaggi virtuali. Già venduti 130mila biglietti : Dalla sala comune di Grifondoro alle aule , dove è anche possibile, estraendola dal proprio vaso, sentire il grido di una Mandragora, , passando per la zona dedicata al Quidditch , lo sport per ...

Marco Liorni cacciato Via dalla Rai? Ecco perché e cosa succederà Video : Potrebbero esserci delle grandi manovre in casa Rai [Video] a partire dalla prossima stagione televisiva e uno dei conduttori a farne le soese potrebbe essere Marco Liorni, che attualmente stiamo vedendo al timone de La Vita in diretta, il rotocalco del pomeriggio di Raiuno che quest'anno non ha decollato in termini di ascolti, nonostante le modifiche apportate alla trasmissione per renderla maggiormente competitiva anche se idonea alla mission ...

Il doppio finale di C’era una volta al Via : chi morirà e chi avrà il suo lieto fine? Le rivelazioni di Ginnifer Goodwin e Josh Dallas : doppio finale di C'era una volta al via negli Usa dove proprio oggi, 11 maggio, e venerdì prossimo, 18 maggio, andranno in onda gli ultimi due episodi della settima e ultima stagione della serie. "Homecoming" e "Leaving Storybrooke" sono i titoli degli ultimi due episodi che riporteranno i nostri eroi dove tutto è iniziato per lo scontro finale con il villain pronto a portare via il lieto fine a tutti quelli che lo hanno ottenuto in questi ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : al Via la Final Six scudetto. Tutti contro Catania : chi riuscirà a battere le etnee? : Catania contro Tutti: questo in estrema sintesi il fil rouge che percorrerà la tre giorni fiorentina nella quale si assegnerà lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile. Ad aprire le danze domani i quarti di Finale: alle ore 18.30 saranno Roma e Bogliasco, che hanno terminato, rispettivamente, al terzo ed al sesto posto la regular season. Alle ore 20.00 sarà la volta di Milano e Rapallo, quarta e quinta nella stagione regolare, nel ...

DAVID GOODALL - EUTANASIA A 104 ANNI/ Suicidio in Svizzera : l'inno alla gioia prima dell'ultimo Viaggio : E' morto tramite Suicidio assistito stamattina in Svizzera lo studioso australiano DAVID GOODALL, 104 ANNI: si sentiva troppo vecchio per vivere ancora, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:09:00 GMT)

'Foreatplastic' e il Comune di Viareggio dice 'no' alla plastica in mare : Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei mari di tutto il mondo. Circa 300mila tonnellate, cinquanta grammi per ogni essere umano presente sulla Terra. La plastica sminuzzata finisce ...

Terremoti - Clemente - ENEA - : Con nostri dispositivi risolViamo questione alla base : Teleborsa, - In un Paese ad alto rischio sismico come l'Italia, ENEA ha sviluppato tecniche particolari antisismiche , fra cui dispositivi per l' isolamento sismico e la dissipazione energetica . ...

