Vertice Salvini-Di Maio al Pirellone

Di Maio-Salvini a Milano - al via il Vertice al Pirellone : Nessuna risposta "politica" ai giornalisti da parte di Salvini al suo arrivo. In attesa dei leader, il tavolo tecnico era già stato avviato. Per la Lega partecipano Roberto Calderoli, Nicola Molteni, ...

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di governo» Al via il Vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Salvini-Di Maio - domani Vertice a Milano. «Convergenza sul programma. Nessuna forzatura sul deficit» : Passi avanti per la nascita del governo M5S-Lega. Dopo l'intesa sul programma, dai migranti alla flat tax alla Fornero, resta da definire il nodo premiership. Lega e M5S frenano sull'ipotesi...