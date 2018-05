Vertice M5S-Lega a Milano  Diciannove punti nella  prima bozza del contratto  

M5S-Lega - nuovo Vertice a Milano Di Maio : 'Notevoli passi avanti' : Ultimo giorno di trattative per il governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il nuovo faccia a faccia tra i due leader è fissato per le 16 di oggi a Milano . Rimangono distanze sul nome da indicare ...

Governo M5S-Lega : alle 16 nuovo Vertice Salvini-Di Maio : 12 maggio 2018, 14.00 - I lavori per la formazione del nuovo Governo , iniziati nei giorni scorsi, proseguiranno anche oggi con un nuovo vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio , che proprio stamattina ha annunciato di essere un viaggio verso Milano.I due gruppi di lavoro si riuniranno a partire d alle 16 presso gli uffici del Movimento 5 Stelle all'interno del Pirellone:Anche l’incontro di ...

Governo Lega-M5S - nuovo Vertice tra i leader. "Di nomi non abbiamo parlato" : Il leader del Carroccio: "Incontro con Berlusconi? Vedremo". E poi twitta: "intellettuali radical chic, fatevene una ragione". Elsa Fornero sfida i due: "Cambiano la mia legge? Guardano al passato" ...

M5S-Lega - domani nuovo VerticeDi Maio : "Nessun rischio con l'Ue"Casaleggio : contratto al voto online : "domani si farà un altro incontro sul programma di governo a Milano, al Pirellone presso gli uffici del Movimento 5 stelle". Lo ha detto Luigi Di Maio uscendo da Montecitorio dopo la riunione con Matteo Salvini per arrivare a un compromesso per far nascere il governo Lega-Movimento Cinque Stelle. I due leader trattano, su tutto: dai Segui su affaritaliani.it