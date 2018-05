Verso Foggia-Salernitana : tanti i precedenti disputati in Puglia : Nella 41^ e penultima giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18 il Foggia ospiterà la Salernitana per la venticinquesima volta nel proprio stadio. Nei 24 precedenti ci sono state ben 16 vittorie per i padroni di casa, 5 pareggi e solamente 3 affermazioni ospiti, con un totale di 59 reti realizzate, delle quali 40 da parte dei rossoneri e 19 dai granata. Anni '20 e '30 Il primo storico precedente risale al 20 ottobre 1929 e fu vinto 3-1 ...

Verso Cremonese-Foggia : tagliandi anche per i residenti in Puglia - dirige Giua : anche i tifosi del Foggia Calcio residenti in Puglia potranno liberamente acquistare i biglietti per assistere a Cremonese-Foggia in programma sabato 7 aprile, con calcio di inizio fissato alle ore 15:00, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18. Fattore di rischio non elevato per Cremona Dopo l'iniziale decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di sospendere il giudizio al ...

Verso Parma-Foggia - mister Stroppa : ‘Partita da altri palcoscenici’ : Ieri pomeriggio mister Giovanni Stroppa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la sala stampa “Antonio Fesce” dello stadio “Pino Zaccheria”. Tra gli argomenti trattati, la notizia dei domiciliari concessi al patron Fedele Sannella - che era in carcere dal 24 gennaio scorso, per provvedimento emesso dal gip Giulio Fanales in base all’inchiesta che ha portato anche al commissariamento della società dauna - e l’imminente partita ...

Verso Parma-Foggia : le decisioni del Giudice Sportivo e le parole di Loiacono Video : Hanno ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri Parma e Foggia [Video], in vista del lunch match - calcio di inizio alle 12:30 - della trentaduesima giornata del campionato di #Serie B ConTe.it 2017/18. Nel frattempo l’avv. Emilio Battaglia, Giudice Sportivo della Lega B - l’ente che gestisce ed organizza il campionato cadetto - ha reso note, attraVerso un comunicato ufficiale, le sue decisioni sulla trentunesima giornata. Parma e Foggia non ...