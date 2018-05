Venduta all' asta a 715mila euro Lamborghini donata a Papa Francesco

Popolo della Famiglia contro la cannabis Venduta da J-Ax : "No alla droga - venga in pellegrinaggio" : "Dicono che è legale perché ha un valore di THC , tetraidrocannabinolo, principio psicoattivo della marijuana, inferiore allo 0,6 per cento, ma sono andato in un negozio che la vende a Treviso e i ...

Usa : allarme per una sostanza Venduta come steroide legale : Su internet e’ venduto come l’alternativa legale agli steroidi per potenziare i muscoli, con gli stessi benefici degli anabolizzanti ma senza i loro effetti collaterali. In realta’ Sarms (Selective androgen receptor modulators), questo il suo nome, non e’ stato approvato da nessuna agenzia regolatoria dei farmaci e puo’ provocare danni alla salute. A lanciare l’allarme sono le autorita’ sanitarie Usa, ...

"Venduta - stuprata e costretta a prostituirmi : così sono uscita dall'inferno" : Arriva da Parma la storia di Greta (nome di fantasia) una ragazza di 17 anni venduta, stuprata e costretta a prostituirsi. Una vicenda terribile, purtroppo simile a quella di moltissime altre ragazze che finiscono nella rete degli...