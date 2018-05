Valtteri Bottas | GP Spagna 2018 | “Siamo tutti molto vicini Vedremo domani | l’obiettivo è

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Valtteri Bottas in testa - Hamilton e Vettel replicano : Valtteri Bottas ha concluso le prove libere 1 e 2 con il miglior tempo in assoluto. Il finlandese ha siglato 1:18.148 nella FP1 ed è rimasto in testa anche al termine della seconda sessione in cui ha prevalso Lewis Hamilton. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono quinto e sesto. GP Spagna 2018, prove libere 1-2: classifica combinata DEI TEMPI 1. Valtteri Bottas 1:18.148 2. Lewis Hamilton 1:18.259 3. Daniel Ricciardo 1:18.392 4. Max ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Valtteri Bottas in testa - Vettel risponde a Hamilton : Sebastian Vettel è infatti a un solo decimo di distacco dal Campione del Mondo , 1:18.997 contro 1:19.098, , mentre Kimi Raikkonen è quinto , 1:19.499, . Quarta piazza per Max Verstappen , 1:19.187, ...

Eventi 9.000 presenze decretano il successo dell'Historic Minardi Day con special guest Valtteri Bottas : Tra i premiati della giornata anche il Presidente ACI , nonché' Vicepresidente FIA, Ing Angelo Sticchi Damiani, Aldo Costa progettista delle F1 Campione del mondo e Riccardo Mosconi Ingegnere di ...

VIDEO Valtteri Bottas fora l’anteriore destra a 2 giri dal termine! Era lanciato verso la vittoria - trionfa Hamilton : La sfortuna perseguita Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes si stava involando verso la vittoria del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale 2018, ma a due giri dal termine la gomma anteriore destra si è forata dopo un contatto con un detrito. Lo scandinavo è così strato costretto al ritiro quando stava già pregustando il trionfo e ha dovuto cedere il successo al compagno di squadra Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Ferrari in difficoltà - Valtteri Bottas miglior tempo - Ricciardo replica : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018 , quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha spinto a fondo nei primi 90 ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Valtteri Bottas precede Ricciardo nelle prove libere 1. Ferrari in difficoltà e a lungo ai box : Valtteri Bottas (Mercedes) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan di F1 2018. Sulla pista di Baku, ancora decisamente da pulire, il finlandese ha confermato il suo ottimo stato di forma facendo registrare il miglior tempo in 1:44.242, già sulle migliori prestazioni della scorsa stagione. Alle sue spalle, ad appena 35 millesimi, si è piazzato il vincitore di Shaghai, Daniel Ricciardo (Red Bull) facendo ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Ferrari in difficoltà - Valtteri Bottas miglior tempo - Ricciardo replica : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha spinto a fondo nei primi 90 minuti a disposizione dei piloti sul circuito di Baku ed è riuscito a battere Dani Ricciardo per appena 35 millesimi. Lewis Hamilton è terzo ma paga un secondo dal compagno di squadre. Problemi invece per la Ferrari. Sulla ...

F1 - GP Cina 2018 : come ha fatto Valtteri Bottas a superare Sebastian Vettel? Sfruttamento migliore delle medie… : Inutile negarlo. Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno ha i connotati dell’occasione persa per la Ferrari. Due Rosse in prima fila, altamente prestazionali, e poi un terzo posto ottenuto con Kimi Raikkonen ed un ottavo con Sebastian Vettel non possono certo accontentare. Le possibilità di allungare nel campionato del mondo piloti e costruttori c’erano tutte ed invece, in un weekend di grande difficoltà per Lewis Hamilton, ...

Valtteri Bottas - GP Bahrein 2018 : “Dobbiamo migliorare nella prestazione sul singolo giro” : Terzo a 563 millesimi di secondo dal leader Kimi Raikkonen (Ferrari) dopo le FP2, a precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas ha analizzato il day-1 del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1, sul tracciato di Sakhir. Il finnico si è dichiarato parzialmente soddisfatto del feeling con la W09 conscio che alcuni aspetti, relativi alla prestazione pura, vanno migliorati: ...

F1 - GP Bahrein 2018 Valtteri Bottas : 'Melbourne è alle spalle - qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara' : Come detto in precedenza capita a tutti di sbagliare, ma in questo mondo hai l'immediata possibilità di rifarti in pista, dando tutto. Spero di disputare una tre giorni positiva e con un buon ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Valtteri Bottas : “Melbourne è alle spalle - qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara” : Valtteri Bottas ha vissuto la conferenza stampa che dà il via al fine settimana del Gran Premio del Bahrein puntando particolare attenzione a quanto successo nel Gran Premio di Australia. Il finlandese ha rovinato tutto andando a sbattere nel corso dell qualifiche di Melbourne, un errore pesante che potrebbe riverberarsi nella sua mente anche a Sakhir. Secondo l’ex Williams, tuttavia, è un pericolo che non sussiste. “Sono cose che ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Valtteri Bottas : “Melbourne è alle spalle - qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara” : Valtteri Bottas ha vissuto la conferenza stampa che da il via al fine settimana del Gran Premio del Bahrein puntando particolare attenzione a quanto successo nel Gran Premio di Australia. Il finlandese ha rovinato tutto andando a sbattere nel corso dell qualifiche di Melbourne, un errore pesante che potrebbe riverberarsi nella sua mente anche a Sakhir. Secondo l’ex Williams, tuttavia, è un pericolo che non sussiste. “Sono cose che ...

F1 - Valtteri Bottas : “La Mercedes non è così superiore. Siamo vicini e sarà una gran battaglia quest’anno” : L’ottavo posto del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, non è stato il miglior risultato possibile per Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend incolore, costellato dall’errore nel Q3 quando, perdendo il controllo della macchina, è andato contro il muro rovinando di fatto la sua gara. Partendo dalla quindicesima piazzola (per via anche della sostituzione del ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo ...