Vai in giro con la maglietta con scritto pusher I carabinieri gli trovano

(Di sabato 12 maggio 2018) Girava per Brindisi con unacon la scritta '' e igli hanno trovato mezzo chilo di hashish e marijuana nell'auto: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Brindisi, dove un 33enne è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a bordo di un'Alfa Romeo 147, era stato fermato per un controllo e il forte odore acre tipico dell'hashish ha subito orientato gli investigatori che hanno fatto scattare la perquisizione.Nel portabagagli c'era circa mezzo chilo tra hashish e marijuana, suddivisi in decine di dosi di varie 'pezzature'. L'uomo ha mostrato subito segni di irrequietezza e nervosismo destando sospetti che si sono uniti all'odore della droga. Le dosi erano nascoste in una borsa termica: 350 grammi di marijuana suddivisa in varie buste di ...