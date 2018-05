Usa | Wsj rivela | “Trump vuole dazi del 20% su auto importate” L’allarme di Coldiretti

Usa - Wsj rivela : "Trump vuole imporre tariffa del 20 per cento su auto importate" : La stretta di Donald Trump sulle importazioni potrebbe imporsi anche all'industria automobilistica. Secondo quanto rivela il Wall Street Journal , il presidente vuole imporre una tariffa del 20% sulle ...

Dazi Usa - Wsj : Trump posticipa decisione per Ue al primo giugno : Il presidente americano Donald Trump ha deciso di posticipare di un mese la sua decisione sull'imposizione di Dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'Ue e da altri paesi alleati fino all'1 ...

Economia Usa - per il Wsj c'è impasse nella politica di Trump : "Vuole tagliare il disavanzo commerciale ma in realtà lo sta producendo" : Tra le granitiche convinzioni del presidente Donald Trump, quella per cui il disavanzo commerciale non è una buona cosa, eppure, la sua politica economica, il gigantesco taglio alle tasse, acuiranno ...

Siria - WSJ : Usa ora punta su forze arabe : 04.69 L'amministrazione Trump punta sugli alleati arabi per sostituire il contingente militare Usa in Siria e aiutare a stabilizzare il nord est del Paese dopo la sconfitta dell'Isis. Così il WSJ, citando fonti dell'amministrazione. Il consigliere alla Sicurezza Bolton ha parlato,scrive il WSJ. con il responsasabile dell'intelligence egiziana per testare la disponibilità del Cairo. L' iniziativa segue la richiesta statunitense ad Arabia ...

'Wsj' : Usa - in arrivo norme ambientali più severi per auto straniere : Secondo quanto riporta il "Wall Street Journal", l'amministrazione Trump intende proteggere l'industria nazionale dell'auto imponendo alle vetture di importazione di rispettare norme ambientali più ...

Usa : "Wsj" - Trump studia nuove misure contro la Cina per 30 mld di dollari : Secondo un funzionario della Casa Bianca, le misure sono la prossima parte di una politica commerciale volta a ridurre l'enorme deficit commerciale degli Stati Uniti. Le misure, che dovrebbero essere ...

Washington, 02 mar 21:08 - , Agenzia Nova, - La crisi finanziaria globale e seguente crollo del debito nell'Eurozona hanno colpito duramente l'Italia. L'economia ha ricominciato, a crescere,...