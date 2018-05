Usa | pronti ad aiutare economia Nordcorea se Kim denuclearizza

Iran - Berlino : "Rapporti con Usa danneggiati - siamo pronti allo scontro" : Per la Germania, la decisione americana di ritirarsi dall'accordo sul nucleare con l'Iran "è un errore nel lungo periodo"

Iran - Ministro Zarif : "senza accordo nucleare pronti ad arricchire uranio"/ Bruciate bandiere Usa in piazza : accordo nucleare Iran: Ministro Esteri Zarif, "se salta l'intesa pronti ad arricchire uranio in dosi massiccie". Rivolta e bandiere Usa Bruciate in piazza a Teheran: le ultime novità

Iran - bruciate bandiere Usa nelle piazze. Il ministro degli Esteri Zarif 'Pronti ad arricchire l uranio' : Il ministro dell'economia Le Maire , riferendosi anche al trema dei dazi, ha detto questa mattina che 'l'Europa non può essere un vassallo degli Usa'. Il suo governo si prepara a proporre a tutta l'...

L'Iran minaccia : "Pronti ad arricchire l'uranio su scala industriale". Bandiere Usa in fiamme nelle piazze di Teheran : L'Iran è pronto a riprendere l'arricchimento dell'uranio su "scala industriale" se l'accordo internazionale sul nucleare dovesse decadere. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, come riporta la Cnn. Zarif ha spiegato che tenterà di salvare l'accordo attraverso consultazioni con i partner internazionali, ma allo stesso tempo Teheran si sta preparando a riprendere il programma nucleare. In una nota del ...

Karate - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Sara Cardin e Luigi Busà pronti a confermarsi - azzurri da podio nel kata : L’Italia punta a confermarsi ai vertici agli Europei 2018 di Karate, che si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) da giovedì 10 a domenica 13 maggio. Lo scorso anno il Bel Paese conquistò otto medaglie (tre ori, tre argenti e due bronzi), chiudendo al secondo posto nel medagliere complessivo, alle spalle dei padroni di casa della Turchia. La formazione azzurra sarà molto competitiva anche in questa edizione e l’obiettivo sarà quello di provare a ...

Usa - pronti i test sulla cannabis terapeutica nei bimbi con autismo : cannabis contro l’autismo? Per scoprirlo alcuni team statunitensi avvieranno degli studi clinici ad hoc. L’Università della California a San Diego ha annunciato che intende lanciare un trial il prossimo anno, mentre altri due partiranno alla New York University, al Montefiore Medical Center e al Shaare Zedek Medical Center a Gerusalemme. “C’è un enorme utilizzo della cannabis, perché 29 stati americani e il District of ...

CasaPound “sfrattata” dalla Foce. «Quello è un negozio». La replica : «Pronti alla caUsa» : I proprietari dei locali dove risiede il movimento hanno avviato la procedura. Il legale: «Quella non è una sede, è un negozio». La replica: «Pronti alla causa, non ce ne andiamo».

Iran : pronti a far ripartire attività nucleari se Usa si ritirano da accordo : Intervista alla Cbs del ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif. Nel caso di violazione dell'intesa raggiunta sul nucleare con gli Stati Uniti, l'Iran si sentirà libero di riprendere il proprio programma nucleare

Iran : pronti a riprendere programma nucleare se Usa si ritirano dall'accordo - : "Abbiamo diverse opzioni e tutte queste opzioni sono già pronte, tra le quali ci sono varianti che includono la ripresa delle nostre attività nucleari a un ritmo molto più veloce" ha detto Zarif in un'...

SIRIA - Usa BOMBARDA ASSAD/ Trump ‘allontana’ Erdogan da Putin : Gran Bretagna - “pronti a ritorsione Russia” : BOMBARDAmenti in SIRIA: Trump fa allontanare Turchia e Russia, la bocciatura dell'Onu alle richieste di Mosca. Raid di Israele contro base Iran ad Aleppo. Ultime notizie e possibili scenari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:38:00 GMT)

Siria - scontro all'Onu. Gli Usa : «Pronti a colpire ancora» : «Non esiste una soluzione militare alla crisi, la soluzione deve essere politica». È quanto ha affermato il segretario generale dell' Onu Antonio Guterres, commentando i raid...

Siria - alta tensione dopo i missili Foto 1|2 Usa : «Prove sufficienti - pronti a rifarlo» : Operazione di americani, britannici e francesi contro obiettivi militari. Nessuna vittima tra i civili. L’ambasciatrice Nikki Haley al Consiglio di Sicurezza: pronti a rifarlo