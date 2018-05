Urne aperte in Iraq | le prime elezioni dopo la vittoria su Isis che però uccide ancora

Urne aperte in Iraq : le prime elezioni dopo la vittoria su Isis : In Iraq Urne aperte per le prime elezioni legislative dopo l'annuncio della vittoria sullo Stato islamico e con la speranza che dal voto emerga un quadro politico in grado di favorire la stabilizzazione del...

Tunisia - Urne aperte per le prime elezioni municipali libere : Dalle urne dovrebbe emergere una nuova classe politica locale, per la prima volta eletta con un voto democratico e pluralista, chiamata ad amministrare le collettività locali con un certo margine &...

Urne aperte in Friuli Venezia Giulia - test regionale per i futuri equilibri di governo. Alle 19 affluenza al 38 - 37% : I seggi sono aperti dAlle 7 e chiuderanno Alle 23, gli scrutini cominceranno Alle 8 di lunedì 30 aprile

Elezioni Regionali - in Molise Urne aperte dalle 7 alle 23 : I molisani dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura. Sono 331 mila gli aventi diritto al voto - Si sono aperte alle 7:00 le operazioni di voto per le Regionali in Molise. Seggi aperti per 331 ...

Urne aperte in Molise - "l'Ohio" d'Italia : ecco perché il voto nella piccola regione sarà determinante per il governo : Qualcuno ha azzardato a chiamarlo l'"Ohio" d'Italia. Il 22 aprile in Molise si terranno le elezioni regionali, le più osservate della sua storia, probabilmente. Quello che accadrà nella più piccola ...

Russia - Urne aperte nel Lontano Oriente per le presidenziali : I russi hanno cominciato a votare nel Lontano Oriente per le elezioni presidenziali. In tutto il Paese, che conta 11 fusi orari, i seggi aprono alle 8 locali (21 italiane di sabato) e chiuderanno a Kaliningrad, enclave russa in Europa, alle 19 di...