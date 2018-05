Upfront 2018-19 Abc | ordinate cinque nuove serie tv

Upfront 2018-19 Fox : ordinato Rel : UPDATE 11/05: La Fox ordina anche la comedy Rel.Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è escluso che nelle prossime giornate possa fare altri annunci.prosegui la ...

Upfront 2018-19 Nbc : ordinato The InBetween : UPDATE 11/05: il network ordina anche il drama The InBetween tra le nuove serie.A metà maggio in America si chiude la stagione televisiva, ma si pensa immediatamente a quella successiva. E' tempo di Upfront, della presentazione dei palinsesti e, soprattutto, delle novità nel campo delle serie tv. Un appuntamento che gli appassionati conoscono bene e che, negli anni, ha visto numerose anticipazioni arrivare dagli stessi network.prosegui la ...

Upfront 2018-19 Nbc : ordinato Manifest : UPDATE 10/05: La Nbc aggiunge Manifest tra i drama annunciati per la prossima stagione.A metà maggio in America si chiude la stagione televisiva, ma si pensa immediatamente a quella successiva. E' tempo di Upfront, della presentazione dei palinsesti e, soprattutto, delle novità nel campo delle serie tv. Un appuntamento che gli appassionati conoscono bene e che, negli anni, ha visto numerose anticipazioni arrivare dagli stessi ...

Upfront 2018-19 Fox : ordinate The Cool Kids e Proven Innocent : UPDATE 10/05: la Fox prosegue con gli ordini, annunciando una nuova comedy, The Cool Kids, ed un nuovo drama, Proven Innocent.Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è ...

Upfront 2018-19 Abc : ordinati A Million Little Things e The Rookie (Video) : La Abc, una delle "Big Four", ovvero le quattro grandi reti generaliste americane, non si tira indietro ed anticipa alcuni ordini che saranno annunciati agli Upfront 2018-19 della prossima settimana. Il network prosegue nella sua offerta rivolta soprattutto ad un pubblico familiare, proponendo storie che possano catturare una vasta fetta di pubblico e che possano anche avere successo nel mercato internazionale, puntando in questo caso sui ...

Upfront 2018-19 Cbs : ordinate due nuove comedy : La Cbs esordisce agli Upfront 2018-19 con i primi ordini dell'anno. Il network, così come fatto dalla Nbc e dalla Fox, ha anticipato i tempi ed ha annunciato le sue due prime nuove comedy della prossima stagione televisiva. E, dopo le polemiche del passato di aver dato troppo spazio, nelle proprie serie, solo a protagonisti bianchi, la Cbs corre finalmente ai ripari, proponendo delle novità serie con protagonisti attori di colore.Upfront ...

Upfront 2018-19 Fox : ordinato The Passage : Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è escluso che nelle prossime giornate possa fare altri annunci.Upfront 2018-19 Fox, i nuovi drama The Passage: serie tv tratta ...