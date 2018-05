Un' assistente di Trump | McCain? Tanto sta morendo | è polemica negli Usa

L'assistente di Trump irride McCain : "Tanto stai per morire" : Inqualificabile. Non c'è altro termine per definire le parole con cui Kelly Sadler, assistente speciale del presidente Usa Donald Trump, si è rivolta all'ex candidato alle presidenziali per il partito repubblicano, John McCain, da tempo notoriamente ammalato di tumore al cervello. In riferimento alle critiche espresse dal senatore repubblicano in merito alla nomina di Gina Haspel alla testa della Cia, secondo il sito Usa The Hill, la Sadler ...