“Un’altra!” Grande Fratello | questa è Lucia Orlando al naturale Ma nella vita vera…

(Di sabato 12 maggio 2018) Le ragazze della Casa si truccano, è normale, ma non tutti i giorni. A vederle durante la diretta sono impeccabili, vestite eleganti, con i tacchi alti, i capelli fatti e il trucco perfetto. Ma durante la settimana sono più le volte che le vediamo alle concorrenti donne di questo15 che con il make up. Abbigliamento casual o sportivo (molte fanno palestra ogni mattina), capelli raccolti e soprattutto senza un velo di trucco, spesso nemmeno il fondotinta. Fa caso notare che alcune di loro sembrano addirittura più belle al. È il caso di Alessia Prete, per esempio, cheCasa ha incontrato Matteo Gentili e, tra un abbraccio e un altro, una confidenza nell’orecchio e una tenerezza è scattato qualcosa di più di una semplice amicizia. La 22enne torinese ha un incarnato quasi perfetto e uno sguardo luminoso anche senza ricorrere a terra e ...