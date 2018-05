Una vittima investita a pochi metri da casa | papà scopre che è il figlio di 18 anni

Roma - Una vittima di usura dei Casamonica : “Ho pensato di spararmi” : Roma, una vittima di usura dei Casamonica: “Ho pensato di spararmi” A Mattino Cinque l’intervista esclusiva a un uomo che ha vissuto sotto minaccia dal 2005 al 2009 Continua a leggere L'articolo Roma, una vittima di usura dei Casamonica: “Ho pensato di spararmi” proviene da NewsGo.

Roma - Una vittima di usura dei Casamonica : 'Ho pensato di spararmi' : Mattino Cinque è riuscito a intervistare in esclusiva una delle vittime di usura del clan dei Casamonica. L'uomo, che è voluto rimanere anonimo, ha dichiarato di essere stato succube dal 2005 al 2009 ...

Raid Casamonica in bar - Una vittima : presa a botte - nessuno mi ha aiutato : Raid Casamonica in bar, una vittima: presa a botte, nessuno mi ha aiutato Raid Casamonica in bar, una vittima: presa a botte, nessuno mi ha aiutato Continua a leggere

Raid Casamonica in bar - Una vittima : presa a botte - nessuno mi ha aiutato : Raid Casamonica in bar, una vittima: presa a botte, nessuno mi ha aiutato Raid Casamonica in bar, una vittima: presa a botte, nessuno mi ha aiutato Continua a leggere

Italia - Una volta ogni tre giorni un bambino è vittima di abusi sessuali : In occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che ricorre oggi 5 maggio, il Telefono azzurro ha pubblicato i dati sulle violenze sessuali a danno dei minori.Continua a leggere

Maltempo - scontro tra auto : Una vittima nel Cosentino : Un grave incidente stradale ha provocato un morto e diversi feriti. Il sinistro e’ avvenuto nei pressi di Rovito (Cosenza), sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta cadendo copiosa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre alcune persone rimaste incastrate nelle lamiere delle due vetture coinvolte, sono al lavoro i sanitari del 118 e le forze di ...

Morti sulle Alpi svizzere - il fratello di Una vittima : "Avevano cambiato percorso" : Sei gli Alpinisti che hanno perso la vita, di cui 5 italiani. Il procuratore: "Per ora nessuna ipotesi di reato" LA TESTIMONIANZA / "Io, vivo grazie all'esperienza" Alpi svizzere, due Morti a Chamonix.

Svizzera - il fratello di Una vittima 'Avevano cambiato percorso sperando di raggiungere il rifugio' : BOLZANO - 'Hanno cambiato percorso nella speranza di raggiungere il rifugio ancora con il bel tempo, ma a 550 metri dalla meta sono rimasti bloccati dalla tempesta'. E' quanto Giovanni Paolucci, ...

Svizzera - fratello di Una vittima : "Erano saliti molto in alto. Avevano cambiato percorso - sperando di raggiungere il rifugio" : "Hanno cambiato percorso nella speranza di raggiungere il rifugio ancora con il bel tempo, ma a 550 metri dalla meta sono rimasti bloccati dalla tempesta". È quanto Giovanni Paolucci, fratello di Betti, una delle tre vittime bolzanine, ha appreso dalla polizia del canton Vallese in merito al tragico incidente sulle Alpi svizzere."800 metri di dislivello in salita e 1.000 in discesa non sono davvero tanti, il problema è stato la ...

Svizzera - il fratello di Una vittima : "Avevano cambiato percorso sperando di raggiungere il rifugio" : Domenica alla Cabane de Vignettes non li aspettava nessuno e perciò l'allarme è partito solo lunedì mattina. "Erano tutti ben equipaggiati, ma se a quella...

Zermatt : c’è anche Una quinta vittima italiana : Sono ora 6 le vittime della tragedia avvenuta nella zona della Pigna d’Arolla, sulle Alpi svizzere. Cinque sono italiani. La

VS : di nuovo Una vittima in montagna per valanga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Poggibonsi - per la donna suicida c’è un’indagata : è Una 58enne tunisina - “amica” della vittima : La donna è accusata di truffa aggravata e istigazione al suicidio della donna che si è uccisa, dandosi fuoco, dopo aver perso i suoi risparmi per far curare il marito malato. Un raggiro, a cui avrebbero preso parte più persone, che le era costato 200.000 euro.Continua a leggere

Toronto - strage di passanti : 'un atto deliberato'; Una vittima è italo-canadese Video : Una delle news di cronaca più battute nel corso delle ultime ore vede un furgone bianco abbattersi contro una folla di pedoni, in quel di #Toronto, in #Canada. Le autorita' al momento parlano di 'atto deliberato' [Video], ma rimane comunque non esclusa l'ipotesi di atto terroristico. Canada, strage di passanti: la dinamica dei fatti Il killer di un furgone bianco noleggiato, reo di una strage di passanti avvenuta su di un marciapiede, adesso ha ...