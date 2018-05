Un single che vuole adottare un bimbo | ecco cosa dice la legge

Anthem come Dragon Age : BioWare non dimenticherà il single player : Il General Manager di BioWare, Casey Hudson, ha pubblicato una nota sul sito ufficiale dello studio per parlare del prossimo gioco in sviluppo presso la software house, Anthem. Prima di tutto, apprendiamo che la nuova IP dai creatori di Dragon Age e Mass Effect sarà presentata in diretta durante EA Play a giugno, quindi molto presto avremo un assaggio concreto del gameplay. Ma tante altre informazioni sono state svelate, su tutte qualcosa che ...

“Elena Morali è di nuovo single”. L’annuncio a sorpresa : il perché della rottura con Scintilla : Galeotta fu l’Isola dei Famosi, delizia di ogni vip che vi partecipa alla caccia di nuovi amori e croce di chi invece, già fidanzato o sposato, si trova costretto a fare i conti con le tentazioni nascoste dietro ogni palma. Non è una novità che alle volte i reality show mettano a dura prova, e alle volte distruggano, anche le più solide delle coppie. Così è stato, purtroppo, anche per Elena Morali e il suo Scintilla, vero nome di ...

Battlefield 5 avrà anche una Campagna : il single player non sarà trascurato : Secondo un recente report, Call of Duty potrebbe rinunciare a una Campagna per giocatore singolo in Black Ops 4 per concentrarsi maggiormente sul multiplayer e su Zombie. Questa mossa non preoccupa Electronic Arts e non influenzerà Battlefield 5, dal momento che il boss di EA Andrew Wilson ha confermato che il prossimo capitolo conterrà "avvincenti storie per giocatore singolo". È stato confermato durante una recente riunione degli ...

Stefano De Martino - Alfonso Signorini smaschera la sua ultima balla : altro che single - ecco con chi l'hanno visto : La storiella che Stefano De Martino continua a raccontare di essere cronicamente single è destinata a crollare dopo la rivelazione del settimanale Chi . Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini ...

Emma Marrone : 'Sono single e farei un figlio anche da sola' : " anche senza un compagno? " " Se non dovessi trovarlo, userei tutto quello che la scienza può offrire ". Non è la prima volta che Emma Marrone dichiara le sue intenzioni riguardo all'essere mamma e, ...

Facebook - Zuckerberg scommette sui single : sarà anche sito di dating : Facebook determinata a risollevare la sua immagine. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, che ha indubbiamente oscurato la sua reputazione e la fiducia degli utenti nella sua reale capacità di ...

Sea of Thieves : gli sviluppatori ci forniscono qualche indicazione sul single player : Sea of Thieves è diventato da poco l'IP di Rare degli ultimi 20 anni che ha venduto di più durante il primo mese di lancio e, come ormai saprete, il gioco propone un mondo condiviso dove l'avventura riesce a dare il suo meglio se giocata con un gruppo di persone.Tuttavia, Sea of Thieves può risultare appagante e divertente anche se giocato in solitaria o con una sloop da due persone.A tal proposito risulta interessante l'ultimo video condiviso ...

“Lucia Bramieri single? Falso! Ecco con chi sta - lo conoscono tutti”. Al Grande Fratello ha sempre detto di non avere nessuno - ma ora che è uscita la spifferata come la mettiamo? : Lucia Bramieri è la concorrente più Grande di questa edizione del Grande Fratello. Ha 57 anni la nuora del Grande Gino, l’attore di tv e teatro scomparso a 67 anni il 18 giugno 1996 per un tumore al pancreas, e dice di essere single. Più volte, infatti, da quando sono stati resi noti i nomi degli inquilini, più o meno famosi, di questo reality targato Barbara D’Urso si è scherzato su come si sarebbero rapportati Lucia e Simone ...

“È tornata con lui! Macché single…”. Gossip bomba nel mondo dello spettacolo. Nessuno aveva scommesso su un ritorno di fiamma tra i due - eppure qualcosa di speciale è accaduto. “Lei è felicissima” : “Non è più single”. Per la showgirl si è schiuso un nuovo capitolo sentimentale che, stando all’identità del fortunato, corrisponde al prosieguo di una storia d’amore interrotta temporaneamente e ora pronta ad essere vissuta con una nuova energia. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, lei stessa ha confermato le voci che la volevano di nuovo tra le braccia di Patrick Baldassarri, l’imprenditore romagnolo a cui era stata ...

Stefano De Martino conferma - 'sono single - ci sono ragazze che vogliono uscire con me per andare sui giornali' : Conclusa l'esperienza Isola dei Famosi, Stefano De Martino è tornato in Italia da quasi due settimane. Ospite del puntatone speciale di Verissimo interamente dedicato al reality, l'ex inviato dell'Isola ha parlato della felice ma dura esperienza vissuta in Honduras, che l'ha costretto a trascorrere tre mesi lontano dall'amato figlio Santiago. prosegui la letturaStefano De Martino conferma, 'sono single, ci sono ragazze che vogliono ...

single - quello che fanno (ma non dicono) : Donne Single, sappiamo quali sono i vostri segreti! Questa volta non parliamo di come giustificare il proprio status di Single, né tantomeno di come esaltarlo per dimostrare quanto si sta bene… Basta cliché! Sappiamo che cantante a squarciagola sotto la doccia, che vi piace struggervi davanti a film strappalacrime, che nella vostra mente vi immaginate come sarebbe flirtare con i fidanzati delle vostre amiche e che, tuttosommato, vi compiacete da ...

Phil Spencer promette : un gioco come God of War? "Le grandi esclusive Microsoft anche single-player arriveranno" : Al di là dei discorsi sulla pura qualità non si può negare che dando un'occhiata alla proposta first-party di Sony e Microsoft per questo 2018 la differenza sia evidente. La compagnia di Redmond, a meno di nuovi annunci, si trova tra le mani principalmente Sea of Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, tre giochi che non possono di certo rientrare nel genere dei titoli story-driven, delle grandi produzioni dotate di una trama che si ponga al ...

Donna - sei single? Allora lavori. Secondo l'Istat il 70% delle donne che vivono da sole ha un'occupazione : Se la Donna è single Allora lavora. Lo rivela l' Istat analizzando la popolazione femminile tra 25- 64anni . Il tasso di occupazione si riduce invece sensibilmente per le donne che vivono in coppia. ...

“Altro che single…”. Gabriel Garko - scoop! Sempre riservatissimo in amore - ma stavolta l’attore - che ha chiuso definitivamente con Adua Del Vesco - è stato già ‘pizzicato’ : Qualche giorno fa Gabriel Garko ha rilasciato un’intervista a tutto tondo sulla sua vita e la sua carriera. Una delle domande più scottanti è stata quella sulla presunta omosessualità: ”È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte”, ha risposto l’attore. “Mi infastidisce quando un omosessuale si diverte a puntare il ...