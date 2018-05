Un servizio navetta per i croceristi disabili

Bari - SPETTACOLI SERALI AL TEATRO PETRUZZELLI POTENZIAMENTO servizio navetta "C" : 06/04/2018 SPETTACOLI SERALI AL TEATRO PETRUZZELLI POTENZIAMENTO SERVIZIO NAVETTA "C" In occasione dei prossimi SPETTACOLI SERALI in programma al TEATRO PETRUZZELLI, secondo un accordo tra l'assessorato alle culture di Bari e la Fondazione lirico sinfonica, l'AMTAB S.p.A. comunica che nelle giornate del 09, 11, ...