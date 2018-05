Un gioco per Super Nintendo per beneficenza

gioco d'azzardo e fisco : ecco perché in Italia lo Stato fa festa : Secondo un autorevole studio, il nostro Paese, a livello europeo, è quello che incassa più tasse dalla passione di milioni di giocatori

Days Gone in un imperdibile video gameplay che mostra la prima ora di gioco : Come ormai avrete probabilmente capito sono giorni molto importanti per tutti coloro che sono interessati a Days Gone, esclusiva PS4 sviluppata da Sony Bend Studio in uscita nei primi mesi del 2019 e protagonista assoluta della cover story del numero di giugno di Game Informer.Proprio Game Informer ha avuto la possibilità di giocare la prima ora di Days Gone in compagnia del creative director, John Garvin e del game director, Jeff Ross. Si ...

Fisica quantistica : il videogioco-esperimento dà torto ad Einstein : Danno torto ad Einstein i risultati del Big Bell Test, l’esperimento mondiale di Fisica quantistica che nel 2016 aveva coinvolto oltre 100.000 persone in tutto il mondo ‘armate’ di un videogioco e 11 laboratori di Fisica, compresa l’università Sapienza di Roma. Pubblicati su Nature, i risultati chiariscono come atomi distanti interagiscono fra loro e contraddicono la visione del mondo di Einstein, che prevede un universo ...

Saranno necessarie oltre 30 ore di gioco per completare Days Gone : Days Gone rappresenta, senza dubbio, un'altra esclusiva di notevole peso per PS4 e, come probabilmente già saprete, il titolo di Bend Studio sarà il protagonista della cover story di giugno di Game Informer.Dopo il nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite, oggi Days Gone torna sotto i riflettori con interessanti notizie relative alla longevità, condivise dal creative director, John Garvin, in un'intervista con Game Informer.Stando a quanto ...

RomeVideoGameLab : grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà nella casa del videogioco : ... in una intera mattinata di incontri, ricercatori, studiosi, sviluppatori, direttori di musei e organizzatori culturali, il Comune di Roma - l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Daniele ...

RomeVideoGameLab : grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà nella casa del videogioco : Ancora tantissime persone per l'ultima giornata del RomeVideoGameLab che chiude con un bilancio molto positivo. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Un grande successo per i numeri, intanto (in tre giorni qualcosa come 10.000 persone che hanno affollato tutti gli spazi della kermesse, dai laboratori per i ragazzi e le famiglie alle "aule" supertecnologiche di "Level Up! conferenza di sviluppatori internazionali a cura di AIV - ...

Hogwarts Mystery : i personaggi del gioco Video : Hogwarts Mystery è diventato realta' e dopo la corsa al download milioni di #potterhead hanno creato il proprio avatar e hanno cominciato la loro avventura nel gioco per mobile creato da Warner Bros. Interactive Entertainment e dagli sviluppatori di Jam City. Ma quali sono i personaggi che si incontrano nella trasposizione per mobile dell'universo della Rowling? Hogwarts Mystery: i nuovi protagonisti Poco dopo aver creato il proprio personaggio, ...

Perché i casino online italiani aams garantiscono il gioco sicuro : Il business dei casino online italiani aams è costantemente in crescita. La tendenza si conferma anche nel corso di questo

Destiny 2 a rischio chiusura anticipata? Lo scenario per il gioco di Bungie : Il periodo a cavallo della fine del 2017 e l'inizio del 2018 non è stato facile per Destiny 2, lo sparatutto targato Bungie approdato sul mercato lo scorso mese di settembre. A fronte di milioni e milioni di utenti che si sono da subito lanciati nell'universo ludico del titolo Activision, macinando ore e ore di gioco senza sosta fin dal giorno del lancio, è stato purtroppo doveroso registrare un contro esodo di massa proprio nella fascia ...

Confermato il gioco di Superman di Rocksteady? Importanti leak al 6 maggio : I più attenti tra i fan di Superman - e tra tutti quelli che sperano in un adattamento videoludico all'altezza delle aspettative delle avventure dell'Uomo d'Acciaio – avranno sicuramente monitorato attentamente il mondo dell'informazione di settore negli ultimi mesi. Dopo infatti le prime voci di corridoio dello scorso mese di novembre, che sembravano preannunciare roba grossa per l'alter ego di Clark Kent, il fermento è ripreso in rete nelle ...

Il nuovo gioco di Superman sarà ambientato dentro l'Arkhamverse : Secondo alcune indiscrezione sembra proprio che Rocksteady sia al lavoro, dopo Arkham Knight, su una nuova iterazione videoludica del personaggio DC di Superman, riporta Segmentnext.La notizia arriva da 4Chan, il che non contribuisce a renderla affidabile, ma la persona che ha condiviso la notizia ha altresi fornito dettagli esatti in passato su Final Fantasy XV.Il nuovo gioco di Superman sarà ambientato nell'Arkhamverse e si pensa possa essere ...

Operazione “OFFSIDE COUNTERFEITING” – Contraffazione in fuorigioco : Il 5 e il 6 maggio si terrà sui campi di calcio dei Campionati di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, la giornata della legalità, organizzata dalla Guardia di Finanza. L'articolo Operazione “OFFSIDE COUNTERFEITING” – Contraffazione in fuorigioco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morto in casa con un'inquietante scritta sul petto - per la fidanzata 'un gioco' Video : A trovarlo Morto nella sua camera da letto martedì mattina è stata la madre. Era preoccupata perché a mezzogiorno passato #Giuseppe De Vito Piscicelli, 23 anni, non si era ancora alzato e dalla stanza proveniva un silenzio sinistro. In quella camera da letto in un'abitazione di via di villa Grazioli, posta nell'elegante quartiere romano dei Parioli, è accaduto qualcosa di molto strano. Oltre a scoprire che il figlio si era addormentato per ...