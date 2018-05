«Ulisse» torna tra i segreti della Roma sotterranea

Alberto Angela torna in prima serata Rai 1 : al via " Ulisse " : Dopo una pausa - strameritata, considerando gli ascolti record incassati a gennaio con "Meraviglie" - Alberto Angela ...

Ulisse torna su Rai 3 : Alberto Angela 'sfida' Patrick Dempsey... : Alberto Angela torna su Rai 3 con Ulisse e sfida, come da tradizione primaverile, il prime time del sabato sera tra Ballando con le Stelle e C'è Posta per Te. Per il ritorno di Alberto Angela in tv, questa sera sabato 24 marzo, Milly Carlucci ha schierato Anastacia Ballerina per una Notte, mentre Maria De Filippi ha posizionato l'artiglieria pesante con Patrick Dempsey, l'ex Dottor Stranamore Derek Shepherd di Grey's Anatomy. Tra Rai 3 e ...