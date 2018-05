Udinese | Tudor | “a Verona per vincere”

Serie A Udinese - Tudor : «Raggiungeremo la salvezza» : UDINE - " E' normale dire che il tecnico ha sbagliato quando si perde. Ho visto anche altre gare e si perdeva anche giocando tutti dietro. Oggi l'Inter era troppo forte e quando è in una giornata del ...

Udinese - Tudor : “nessuna paura dell’Inter” : “Rispetto per l’Inter ma nessuna paura”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor presentando la gara di domani con i nerazzurri. “Basiamoci su di noi”, aggiunge Tudor. “L’Inter è una squadra con un grande allenatore e tanti campioni, gran rispetto ma senza paura – prosegue -. Quando viene una squadra così è bello; bisogna tirare fuori la personalità e tutto quanto necessario per fare ...

Serie A Udinese - Tudor aspetta l'Inter : «Motivazioni alle stelle» : UDINE - Esordio in casa per Igor Tudor . Il nuovo tecnico dell' Udinese si ritroverà di fronte l'Inter, undici che è in corsa per il quarto posto: 'Abbiamo preparato la partita di domani al meglio ...

Tudor : "Merito di essere all'Udinese. Il mio calcio in tre regole" : Igor Tudor, 40 anni. LaPresse Igor Tudor ti fa quasi tenerezza quando candidamente ti dice: «Da quando alleno, ogni esperienza che vivo la faccio da solo. E vivo molto male. Mia moglie e i miei tre ...

Udinese - Tudor : “a Benevento speriamo nella svolta” : “speriamo sia la svolta”. È con queste parole che il neoallenatore dell’Udinese, Igor Tudor, ha presentato la delicata trasferta di domani a Benevento. “Non bisogna fare calcoli, perché questo crea solo ansia – ha aggiunto Tudor -. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione, sulle cose concrete da fare in fase offensiva e difensiva; il risultato deve venire come conseguenza”. Di fronte ci sarà il Benevento che, ...

Udinese - Tudor : 'Squadra depressa - a Benevento la svolta' : 'C'è un pò di depressione, ansia e di stanchezza mentale e non è strano dopo 11 sconfitte. Ho fatto quello che potevo in poco tempo, sia sul campo che nella mente dei giocatori. Dobbiamo reagire, ...

Udinese - Seric svela un retroscena sul nuovo tecnico Tudor : L’Udinese ha deciso per il ribaltone in panchina con l’arrivo di Igor Tudor al posto dell’esonerato Oddo. Il collaboratore tecnico Anthony Seric svela alcuni retroscena: “Lo conosco da 22 anni, è un amico prima che un collega – ha affermato Seric ai microfoni di Gianlucadimarzio.com – Abbiamo giocato insieme all’inizio della nostra carriera all’Hajduk Spalato, poi ci siamo ritrovati insieme anche in nazionale. Il primo ...

Udinese - Tudor si presenta : “ho già preso una decisione - ecco come ho visto i calciatori” : E’ arrivato il ribaltone in casa Udinese, esonerato Oddo al suo posto Igor Tudor. Il tecnico si presenta in conferenza stampa: “È un momento delicato e per questo non vorrei parlare troppo di me, c’è un lavoro importante da fare, finire la stagione come questa società merita. Finire nel modo giusto, poi partire con nuova energia. Cosa posso dare? Tutto o niente, dipende dalle qualità della squadra. Non è il momento di parlare ...

Serie A Udinese - Tudor : «Lavorando sulla testa ce la possiamo fare» : UDINE - "È un momento delicato, per questo non vorrei parlare troppo di me. C'è un lavoro importante da fare, finire la stagione come questa società merita, poi partire con nuova energia" esordisce ...

Udinese - esonerato Oddo. Arriva Tudor : ''Ci salveremo'' : UDINE - L'annuncio è Arrivato: Massimo Oddo non è più l'allenatore dell'Udinese, al suo posto Igor Tudor. All'ex tecnico del Pescara fatali le 11 sconfitte consecutive, l'ultima quella casalinga di ...

Udinese - Tudor nuovo allenatore. Oddo esonerato : TRIESTE - E' arrivata l'ufficialità. Igor Tudor è il nuovo allenatore dell'Udinese. L'ex juventino sostituisce Massimo Oddo . Igor Tudor, croato di Spalato, è conosciuto in Italia per un trascorso di ...