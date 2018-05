Trump vuole tariffa 20% su import auto : E' quanto ha proposto il presidente americano Donald Trump ai dirigenti dei più grandi produttori di automobili del mondo nel corso dell'incontro di ieri alla Casa Bianca. A rivelarlo è il Wall ...

John McCain non vuole Trump al funerale. E non c’è da stupirsi : Il senatore John McCain ha un tumore aggressivo, individuato inequivocabilmente nel suo cervello, che lo condanna a morte in tempi probabilmente brevi. La malattia lascia molti – sia tra i politici che tra i comuni cittadini, americani e non – con un senso di amarezza profonda, perché John Sidney McCain III (questo è il suo nome completo) non è un uomo qualunque, è davvero un eroe che ha servito la sua patria prima da soldato – ...

ACCORDO NUCLEARE IRAN - Trump ANNUNCIA RITIRO/ Francia “lo miglioreremo” : Israele “Teheran vuole distruggerci” : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul NUCLEARE: oggi l’annuncio del RITIRO. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'IRAN, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:30:00 GMT)

Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran : "Vuole abbattere il regime degli ayatollah" : La decisione che può cambiare il volto del Medio Oriente è stata presa. Ora si tratta di preparare il terreno con gli alleati europei perché non si consumi una rottura irreparabile. Per Donald Trump è iniziata la settimana più calda in politica estera della sua presidenza. Il 12 maggio, l'annuncio ufficiale dell'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano del 2015. Due giorni dopo, ...

Commercio - Stati Uniti-Cina : Trump vuole riduzione deficit Usa di $200 miliardi entro 2020 : Nessun accordo di rilievo sul Commercio tra gli Stati Uniti e la Cina. L'agenzia ufficiale della Cina, Xinhua News Agency, le controparti hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, ma non sono ...