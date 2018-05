Trump | Tariffa del 20% sulle auto importate

Usa : Trump vuole imporre tariffa del 20% su auto importate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump - tariffa del 20% su auto da Ue : ANSA, - NEW YORK, 12 MAG - Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stato Uniti. Il presidente americano - secondo quanto riporta il Wall Street Journal - ha avanzato la proposta durante l'incontro avuto alla Casa Bianca con i vertici dei principali ...

Usa - Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle auto importate - : Il provvedimento riguarderebbe Europa e resto del mondo. Il tycoon avrebbe avanzato la proposta in un incontro con i principali costruttori di macchine mondiali. Non solo: per auto importate vorrebbe standard sulle emissioni più duri. A rivelarlo, il ...