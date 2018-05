Trump-Kim | appuntamento con la storia | ' Finalmente la Corea del Nord nel mondo reale'

Giappone : summit Trump-Kim - speriamo passi avanti vicenda rapiti : ... una priorità del suo governo e un obiettivo che ha informato gran parte della sua carriera politica. "Man mano che ci si prepara al summit, il Giappone dirà con fermezza la sua posizione", ha ...

Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore : 17.00 - Donald Trump incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore il 12 giugno. Lo stesso presidente USA con un tweet ha dato la notizia della data e del luogo, ma quello era già noto, dell'importante incontro: "Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per la pace nel mondo!".The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special ...

Usa-Corea Nord - Lo Shangri-La di Singapore possibile sede incontro Trump-Kim - : L'hotel pluristellato del resto è già noto per aver ospitato importanti incontri internazionali e garantisce standard particolarmente elevati in termini di sicurezza per il summit del 12 giugno.

COREA DEL NORD - VERTICE Trump-KIM JONG-UN A SINGAPORE/ Presidente lancia “American Patients First” : COREA del NORD, Trump accoglie detenuti Usa liberati: "Voglio ringraziare Kim JONG-UN". VERTICE TRUMP-KIM il prossimo 12 giugno a SINGAPORE; Casa Bianca lancia riforma medicinali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:45:00 GMT)

Trump vedrà Kim a Singapore il 12 giugno «Momento speciale per la pace mondiale» : Dopo l'accelerazione degli ultimi mesi verso un bilaterale che solo un anno fa sembrava pura fantapolitica - e ora è definito la scommessa politica del XXI secolo - ad imprimere la svolta definitiva ...

Trump : con Kim faremo un grande accordo : 02.10 Gli Stati Uniti stanno dischiudendo "opportunità di prosperità e pace". Così Trump durante un comizio in Indiana, rivendicando anche "il boom dei posti di lavoro" in America, ai massimi storici e "l'impennata della fiducia". Tutto questo è stato reso possibile dal fatto "che l'America viene di nuovo rispettata", afferma il presidente Usa. Con il leader nordcoreano Kim Jong-un "faremo un grande accordo" per il bene del mondo, spiega ...

