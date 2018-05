: Tribunale: Berlusconi si può candidare - TelevideoRai101 : Tribunale: Berlusconi si può candidare - rossmandozzi : RT @AlexSanna8334: Da denuncia penale immediata.Lo trascini in tribunale presidente @berlusconi . - AlexSanna8334 : Da denuncia penale immediata.Lo trascini in tribunale presidente @berlusconi . -

Silviotorna ad essere candidabile. Ildi Sorveglianza di Milano ha deciso ieri la sua riabilitazione, che di fatto cancella tutti gli effetti della condanna del 2013,inclusa l'impossibilità di correre in caso di elezioni per 6 anni dopo una condanna(l.Severino) Così il Corriere Seraera stato condannato in via definitiva per frode fiscale, nella vicenda dei diritti tv Mediaset, a 4 anni di cui 3 coperti dall'indulto. La sentenza potrà essere appellata dalla Procura di Milano, ma è già effettiva.(Di sabato 12 maggio 2018)