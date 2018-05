Trenord | schiaffi e spintoni a una capotreno sulla tratta Milano-Como E a Greco Pirelli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) Ha chiesto il biglietto a un sudamericano, ma l’uomo ha reagito dandole uno schiaffo e prendendola a. Vittima dell’aggressione, ladi un convogliodella linea Porta GaribaldiSan Giovanni. L’episodio, come ricostruito dagli inquirenti, è avvenuto alle 8.20 di sabato all’altezza della fermata di Carimate. Un altro treno della società regionale di trasporti, invece, non è nemmeno partito dalla stazione dialle 5.52 perché preso a sassate da un extracomunitario. A riferirlo è stato il personale ferroviario che stava preparando il mezzo, numero 10901, prima della partenza per Brescia. Sul caso è intervenuto il consigliere regionale della Lombardia in quota Pd Pietro Bussolati: “AAA cercasi l’assessore ai Trasporti, Claudia Terzi. Gravissimo il silenzio tombale di fronte all’ennesima aggressione su ...