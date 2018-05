Tredicenne uccide marito stupratore | condannata all' impiccagione

Blastingnews

(Di sabato 12 maggio 2018) Quella delle spose bambine è una piaga in molte nazioni del mondo. Noura Hussein aveva solo 13 anni quando era stata obbligata dai suoi parenti a sposare il cugino, che aveva il doppio dei suoi anni. L'uomo era violento, la trattava come un oggetto, e la stuprava spesso. Dinanzi all'ennesimo tentativo di stupro, Noura aveva preso un coltello ed aveva sferrato un fendente al. Un colpo fatale. Il cugino è morto e la giovane sudanese è stataall'. Oggi Noura ha 19 anni e si trova nel carcere femminile di Omdurman, in attesa di essere giustiziata. A portarla nel penitenziario sudanese sarebbero stati proprio i parenti. Intanto nel mondo si chiede ad alta voce la liberazione della Hussein. La petizione su Change.org Su Change.org è stata lanciata una petizione per la liberazione della diciannovenne Noura, in carcere da quando aveva 13 anni ...