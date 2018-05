Tragico frontale tra due scooter sulla Valsugana Muore un motociclista | grave il secondo

Tragico frontale nella sera del 1° maggio : muore nella sua auto Jessica - 24 anni : Incidente mortale nella notte a Pordenone in via Aquileia dove si sono scontrate frontalmente una Ford Fiesta e una Opel Astra. A perdere la vita una ragazza di 24 anni originaria di Maniago e residente a Udine, Jessica Paganini, che era alla guida della Fiesta. Sono rimasti feriti nel violento impatto anche un uomo di 41 anni di Pordenone che era alla guida della Fiesta e tre giovani che viaggiano con lui come passeggeri: sono un ragazzo di 18 ...