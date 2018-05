Traffico in Tilt per Grandinata in Turchia

Traffico in tilt sulla Pontina. Tir con scafo al seguito si incastra : Roma – Nuovi disagi sulla via Pontina. Stavolta a mandare il Traffico in tilt non è stato un incidente, né le solite buche sull’asfalto. Bensì un mezzo pesante che trasportava lo scafo di un’imbarcazione. L’episodio è avvenuto al confine tra Latina e Sabaudia, in un restringimento della carreggiata. Lo fa sapere Latina Quotidiano. In poche parole lo scafo non è passato e l’autista non ha potuto fare altro che ...

Strada bloccata per trasporto eccezionale - scafo di una nave urta il guardarail : Traffico in tilt : di Giuseppe Baratta LATINA - traffico e disagi sulla Pontina. Questa mattina, poco prima delle 7.30 un incidente che ha coinvolto un trasporto eccezionale ha, di fatto, bloccato la Pontina in ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - Traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Milano - incidente in autostrada A4 : carro attrezzi tampona tir/ Ultime notizie : un morto a Rho - Traffico tilt : incidente in autostrada A4 tra Rho e Milano: carro attrezzi tampona un tir, morto l'autista del primo mezzo. Ultime notizie: traffico impazzito nell'ora di punta del pomeriggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:10:00 GMT)

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - Traffico in tilt : Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell' Atac, il 98. Sul...

Roma - nubifragio in centro : allagamenti e Traffico in tilt. Stazione sott'acqua a Orte - caos treni : Roma sott'acqua. Il nubifragio che ha colpito la Capitale questo pomeriggio ha provocato allagamenti un po' ovunque mandando il traffico in tilt. Nella zona di Orte, nella Tuscia, dalle 17.45...

Roma nubifragio - allagamenti e Traffico in tilt/ Video - Orte sott'acqua : fiume di fango in città : Roma nubifragio, allagamenti e traffico in tilt: Video. Orte sott'acqua: fiume di fango in città. Le ultime notizie tra disagi per la circolazioe ferroviaria e allerte per il maltempo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 22:47:00 GMT)

Roma - nubifragio in centro : allagamenti e Traffico in tilt. Stazione sott'acqua a Orte - caos treni : Roma sott'acqua . Il nubifragio che ha colpito la Capitale questo pomeriggio ha provocato allagamenti un po' ovunque mandando il traffico in tilt . La metro Flamino, invasa dall'acqua, intorno alle 21 ...

Maltempo - nubifragio a Roma : allagamenti e Traffico in tilt : allagamenti e disagi al traffico a Roma colpita in serata da un violento nubifragio. Si registrano rallentamenti in varie zone della Capitale: dal Lungotevere a via Trionfale al Grande raccordo anulare. allagamenti in diverse strade della città interessate dalla forte pioggia. L'articolo Maltempo, nubifragio a Roma: allagamenti e traffico in tilt sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - nubifragio in centro : allagamenti e Traffico in tilt. Stazione sott'acqua a Orte - caos treni : Roma sott'acqua. Il nubifragio che ha colpito la Capitale questo pomeriggio ha provocato allagamenti un po' ovunque mandando il traffico in tilt. Nella zona di Orte, nella Tuscia, dalle 17.45...

Crotone : grave incidente in via Gallucci - due feriti e Traffico in tilt : di Redazione Crotone24news.it Frontale tra due auto in via Gallucci, grave uno dei feriti. Strada bloccata sui due sensi di marcia e traffico in tilt. Un incidente stradale si è verificato intorno ...

Maltempo - forti piogge a Roma : alberi caduti e Traffico in tilt : Giornata di forte Maltempo a Roma, dove le intense piogge hanno causato diversi danni, bloccato il traffico in gran parte della città. Il tram 3 non è passato nel tratto tra Porta Maggiore a Trastevere a causa della una caduta di un albero sulla sede tranviaria in Via Carlo Felice. Danni a causa della pioggia anche alla stazione Prima Porta della ferrovia Roma-Viterbo. alberi e rami caduti hanno richiesto diversi interventi dei vigili del ...

Esplode un autobus nel centro di Roma. Traffico in tilt - pompieri al lavoro Video : Un mezzo pubblico della municipalizzata Atac di Roma ha preso fuoco per poi Esplodere in Via del Tritone. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e i pompieri che, tutt'ora, stanno lavorando per riportare la situazione alla normalita' e spegnere le fiamme che hanno avvolto l'intero autobus. autobus dell'Atac in fiamme Al momento non risulterebbero feriti tra le persone che si trovavano nel mezzo al momento dell'incendio. Appena il ...

Roma - in fiamme bus in via del Tritone : fumo nero e Traffico in tilt - una ragazza ustionata a un braccio : Terrore nella centralissima via del Tritone. Il mezzo ha preso fuoco e poi il boato che ha fatto tremare le finestre della zona. Non ci sono feriti nè intossicati. traffico in tilt da via del Corso a piazza Barberini, evacuata per precauzione la Rinascente