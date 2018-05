Tra ricordi e fratellanza Trento riconquistata dall' adunata dei «veci»

L’addio ad April Kepner in Grey’s Tra ipotesi sulla Trama e ricordi di una commossa Sarah Drew (foto e video) : L'addio ad April Kepner in Grey's Anatomy si consumerà nell'ultimo episodio della quattordicesima stagione, insieme a quello di Arizona Robbins: entrambi i personaggi, come ormai noto, usciranno di scena nel finale che sarà trasmesso su ABC, negli Stati Uniti, il 18 maggio. Entrambe le attrici hanno terminato le riprese delle loro ultime scene e non torneranno sul set per Grey's Anatomy 15, il cui rinnovo è stato appena annunciato da ABC. ...

Lavoro - qualcuno ricordi che la nosTra Costituzione lo tutela. In tutte le sue forme : di Francesco Montorio* A 70 anni dalla sua entrata in vigore, la nostra Costituzione non sembra essere stata “onorata” dalla politica. Su questo blog, poche settimane fa, rievocandone il primo articolo, ci si chiedeva “Su quale ‘Lavoro’ è fondata la nostra Repubblica?”. La risposta in alcuni esempi, poco rassicuranti. Eppure i costituenti sono stati espliciti sul tema. Con quel linguaggio volutamente semplice per garantire una “chiarezza” ...

Vaticano - Il Papa inconTra i Missionari della misericordia : Desidero, infatti, che permanga ancora, fino a nuova disposizione, come segno concreto che la grazia del Giubileo continua ad essere, nelle varie parti del mondo, viva ed efficace'. Avviso: le ...

Calcio - i precedenti Tra Italia e Inghilterra : dai Leoni di Highbury ai trionfi a Wembley - dal rigore di Schillaci al cucchiaio di Pirlo. Quanti dolci ricordi per gli azzurri… : Una classica del Calcio mondiale. Italia e Inghilterra si sfideranno domani per la 27^ volta nella loro storia, aggiungendo un altro capitolo ad una saga che pone le sue radici ben 85 anni fa, nel 1933. I precedenti sono favorevoli agli azzurri, che vantano 10 vittorie contro gli inglesi a fronte di 8 pareggi e 8 sconfitte. Su otto sfide ufficiali, tra l’altro, sono ben 5 le vittorie dell’Italia, con una sola sconfitta e due pareggi, ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Gemma Galgani - domenica Tra ricordi e foto di famiglia (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono Over: Gemma Galgani ha passato una domenica fra ricordi e foto di famiglia, ecco il messaggio condiviso dalla dama nelle ultime ore…(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 07:05:00 GMT)