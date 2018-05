Torino | muore mentre spazzola il gatto 38enne madre di 5 figli stroncata da un attacco

Cade dal letto - in ospedale la dimettono per una gastrite : a due anni muore per un'emorragia cerebrale - a Torino : È stata un'emorragia cerebrale, dovuta probabilmente a una caduta accidentale, a uccidere, sabato scorso, una bambina di due anni. È questo l'esito dell'autopsia effettuata nel pomeriggio dal medico legale Roberto Testi. Sulla morte la Procura di Torino ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono coordinate dal pm Giulia Marchetti e devono accertare eventuali negligenze mediche. La piccola era stata ...

La piccola era stata ricoverata il 4 maggio al pronto soccorso del nosocomio di Rivoli per "ripetuti episodi di vomito e inappetenza". I genitori avevano riferito che era caduta dal letto. Il pm Giulia Marchetti ha aperto un fascicolo e questa mattina verrà eseguita l'autopsia per stabilire le esatte cause del decesso.

