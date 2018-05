Torino | giù le mani dal Gallo | con Belotti ecco Zaza o Gabbiadini

Perché per i giudici di Torino i fattorini di Foodora sono lavoratori autonomi : L’agitazione dei fattorini di Foodora a Torino (Foto Marco Alpozzi/LaPresse) Nessun rapporto di lavoro comparabile a quello di un lavoratore alle dipendenze, nessun obbligo a effettuare le consegne e nessuna esclusione pilotata dai turni. sono queste le motivazioni principali con cui i giudici del tribunale del lavoro di Torino hanno respinto l’11 aprile scorso il ricorso di sei ex fattorini contro Foodora, multinazionale tedesca delle ...

Torino - Appendino nega rimpasto giunta : ANSA, - Torino, 7 MAG - "Non è stato toccato il tema del rimpasto della giunta comunale" durante la riunione di ieri con la maggioranza. Lo precisa una nota della sindaca di Torino, Chiara Appendino, ...

"Andremo avanti perchè Torino non giunga mai alla candidatura olimpica" : dalle Vallette il CoNo lancia il no a Torino 2026 : Mentre si sta compiendo il secondo anno di mandato della Appendino è sempre più evidente che un'alternativa politica non c'è e che questa deve essere costruita dalle persone." "La vera domanda che ...

RFI - linea Torino - San Giuseppe di Cairo : svio treno regionale per gru privata esterna sui binari : Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. Lo fa sapere RFI che spiega come a causa ...

Milan - Gattuso : 'Per il futuro immagino Calhanoglu alla Pirlo - a Torino serve la testa giusta' : Il Milan si prepara alla trasferta di Torino per proseguire nella crescita avuta con l'arrivo di Gattuso. L'obiettivo Champions pare sfumato ma i rossoneri vogliono dare un senso a questo finale di ...

Cosa successe lo scorso giugno in piazza San Carlo a Torino : Dopo nove mesi l'inchiesta sugli incidenti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno è arrivata a una svolta. La Procura ha, infatti, individuato i presunti responsabili che quella sera scatenarono il panico tra la folla, spruzzando spray al peperoncino nel tentativo di derubare i tifosi, provocando oltre 1500 feriti, fra cui alcuni molto gravi, e la morte della 38 enne Erika Pioletti (La Stampa). "È stata ...

Torino - piazza San Carlo : indagini chiuse/ Ultime notizie : verso richiesta rinvio a giudizio per la Appendino : Torino, piazza San Carlo: indagini chiuse e invio notifica agli indagati, tra cui la sindaca Chiara Appendino. Si procede verso le richieste di rinvio a giudizio. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:09:00 GMT)

Foodora - quella di Torino è una sentenza ingiusta. Soprattutto perché in Italia : Quando li vedo passare di notte, silenziosi e veloci con le loro bici dotate di bauletto fluorescente firmato dalla rispettiva azienda, provo sempre una piccola stretta al cuore. Mio figlio, dalla macchina, mi chiede chi siano e io glielo spiego. Ma stranamente è come se anche lui fosse a disagio. perché questi “dipendenti” invisibili delle aziende dell’economia digitale che consegnano cibo a casa, da Foodora a Deliveroo (solo ...

FOODORA - A Torino RESPINTO RICORSO DEI RIDER/ Grimaldi : “Non hanno ottenuto giustizia - ma andremo avanti” : TORINO, RESPINTO RICORSO dei RIDER contro FOODORA: si chiude il primo processo in Italia contro la società tedesca di food delivery. Le parole della difesa dei fattorini.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Avv Alexander Schuster * caso trans : corte di appello Torino estromette Ministero e dà giustizia alla donna - : ... "finalmente si supera quello che è stato un illegittimo monopolio della scienza , di certa scienza, psichiatrica sulla vita delle persone transessuali: il giudice deve garantire la dignità e i ...

Il Torino rompe il digiuno e dilaga a Cagliari : Bello anche il messaggio dei supporter a Mondonico sempre con una maxi-scritta: 'Ciao Mondo'. E la squadra di Mazzarri, anche se in ritardo di un tempo, ha risposto: tutti i gol granata sono arrivati ...

Torino - Mazzarri : "La strada è quella giusta. Ljajic? Ora sa cosa voglio" : Dopo quattro sconfitte consecutive il Torino torna a vincere, convincendo su un campo difficile come quello di Cagliari. Mazzarri è contento del 4-0 di oggi : "Le sconfitte avevano portato insicurezza ...

Olimpiadi invernali - giunta dà via libera a costituzione associazione Torino 2026 : Giochi no, Giochi sì a Torino. C’è stato il via libera da parte della giunta comunale a un provvedimento che autorizza l’avvio delle procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026, un soggetto, senza fini di lucro, che avrà il compito di curare le attività di studio, analisi e ricerca necessarie per valutare le condizioni di fattibilità dell’eventuale candidatura di Torino ad ospitare i Giochi olimpici invernali in programma ...

Torino - a giudizio per diffamazione la dottoressa omofoba 'Il circolo Mieli di Roma inneggia alla pedofilia' : E' stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata e continuata Silvana De Mari, il medico e scrittore fantasy di 64 anni, nota alle cronache per aver dichiarato pubblicamente che l'omosessualità ...