Tonio presenta “Veleno”

Messina - domani la presentazione del libro 'An Tonio Saitta. OSPE la scocca della cultura' : Il fascino di una sigla senza tempo, un'oasi di cultura e di scienza varia, un palmizio che in tanto deserto assicurava frescura, riposo, distensione, ma che era anche una fucina di idee, di ...

Inquinamento suoli del Salento. An Tonio Trevisi : "Già due anni fa avevamo presentato mozione per potenziare il monitoraggio ambientale - ma ... : Chiederò nuovamente di impegnare urgentemente ARPA e ASL poiché oggi la scienza ci permette di individuare chi produce le sostanze che stanno avvelenando i nostri suoi. I dati epidemiologici nella ...

AnTonio Albanese a Tv2000 presenta Contromano : “Sui migranti la penso come Papa Francesco” : presentando ‘Contromano’ il film che racconta la storia di una donna milanese che riportando un immigrato in africa cambia idea e converte il suo cuore, l’attore Antonio Albanese racconta a ‘Effetto Notte’: “Di alcuni passi del Papa condivido non ‘quasi tutto’, ma tutto. Addirittura in alcuni dei suoi discorsi sembra di sentire il soggetto di questo film, soprattutto quando parla di accoglienza e di abbandonare la diffidenza. Noi italiani ...