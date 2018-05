huffingtonpost

: 'Togliere le ombrelline dalla Formula 1? Moralismo. Magnini e Palmas? Se non vuoi finire in copertina, puoi' - HuffPostItalia : 'Togliere le ombrelline dalla Formula 1? Moralismo. Magnini e Palmas? Se non vuoi finire in copertina, puoi' -

(Di sabato 12 maggio 2018) "È un problema culturale. Un uomo è campione dopo una vittoria importante, una donna deve costruire una carriera intera di successi per avere lo stesso peso". È una Federica Pellegrini agguerrita quella che risponde alle domande del giornalista de La Stampa che la interroga sul monimento #metoo e sul ruolo della donna nella società e nello sport."Nel nuoto non ho mai visto atteggiamenti sospetti, mai sentito voci. Nulla si può escludere, anche se mi stupirei molto".E cosa ne pensa della1 che ha licenziato le? O del Tour che vuole levare le ragazze dal podio?". Lesceglievano di porsi in quel modo e c'era un che di dichiaratamente goliardico. Alla fine è giusto che una donna possa scegliersi il mestiere che crede. Così è un ulteriore giudizio. E sempre a senso unico".Poi una domanda sul suo ex ...