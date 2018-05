The CW ordina lo spin-off di The Originals dedicato ad Hope | trama e titolo della serie

Bentornato - 1998? The CW ordina i reboot di Streghe e Roswell per la nuova stagione televisiva : No, non siamo tornati indietro di vent'anni: il network americano The CW ha ufficialmente ordinato i reboot di Streghe e Roswell, due degli show più iconici e famosi dei primi anni 2000. Entrambi i reboot erano già stati preannunciati durante gli scorsi mesi, ma solo venerdì 11 maggio è stata confermata la loro presenza nel palinsesto televisivo della prossima stagione di The CW. Scritto da Jennie Snyder Urman, Amy Rardin e Jessica O'Toole, ...

Upfront 2018-19 Nbc : ordinato The InBetween : UPDATE 11/05: il network ordina anche il drama The InBetween tra le nuove serie.A metà maggio in America si chiude la stagione televisiva, ma si pensa immediatamente a quella successiva. E' tempo di Upfront, della presentazione dei palinsesti e, soprattutto, delle novità nel campo delle serie tv. Un appuntamento che gli appassionati conoscono bene e che, negli anni, ha visto numerose anticipazioni arrivare dagli stessi network.prosegui la ...

Annunciato il vincitore di The Voice of Italy - trionfa il bel canto in una finale ordinaria : Il vincitore di The Voice of Italy è stato finalmente Annunciato. Si tratta di Maryam Tancredi, che ha partecipato all'ultima edizione del programma nella squadra di Al Bano. La giovane artista ha esordito nell'opening dedicato ad Avicii insieme ai suoi colleghi, con i quali ha condotto il numero di apertura della finale di The Voice of Italy guidata da Costantino Della Gherardesca. La sua voce aveva impressionato fin dalle Blind ...

Upfront 2018-19 Fox : ordinate The Cool Kids e Proven Innocent : UPDATE 10/05: la Fox prosegue con gli ordini, annunciando una nuova comedy, The Cool Kids, ed un nuovo drama, Proven Innocent.Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è ...

Upfront 2018-19 Abc : ordinati A Million Little Things e The Rookie (Video) : La Abc, una delle "Big Four", ovvero le quattro grandi reti generaliste americane, non si tira indietro ed anticipa alcuni ordini che saranno annunciati agli Upfront 2018-19 della prossima settimana. Il network prosegue nella sua offerta rivolta soprattutto ad un pubblico familiare, proponendo storie che possano catturare una vasta fetta di pubblico e che possano anche avere successo nel mercato internazionale, puntando in questo caso sui ...

Upfront 2018-19 Fox : ordinato The Passage : Anche la Fox ha iniziato a comunicare le nuove serie tv della prossima stagione in anticipo rispetto all'annuncio ufficiale previsto per la settimana prossima, quando saranno svelati i palinsesti e l'elenco completo delle novità. Il network, per ora, si è limitato a comunicare una sola novità, anche se non è escluso che nelle prossime giornate possa fare altri annunci.Upfront 2018-19 Fox, i nuovi drama The Passage: serie tv tratta ...

Upfront 2018-19 Nbc : ordinate New Amsterdam - The Enemy Within - The Village - Abby's ed I Feel Bad : A metà maggio in America si chiude la stagione televisiva, ma si pensa immediatamente a quella successiva. E' tempo di Upfront, della presentazione dei palinsesti e, soprattutto, delle novità nel campo delle serie tv. Un appuntamento che gli appassionati conoscono bene e che, negli anni, ha visto numerose anticipazioni arrivare dagli stessi network.Ad una settimana dalla presentazione ufficiale dei palinsesti autunnali, è come sempre la ...

GP Francoforte 2018 : straordinario poker di Alexander Kristoff! Battuti MatThews e Naesen - quarto posto per Andrea Pasqualon : Il norvegese Alexander Kristoff scrive la storia del Gran Premio di Francoforte, conquistando la quarta vittoria consecutiva e diventando così il corridore più vincente di sempre nella Classica tedesca. Il campione europeo ha battuto in volata l’australiano Michael Matthews e il belga Oliver Naesen. Ai piedi del podio troviamo invece il nostro Andrea Pasqualon, unico italiano nella top 10. La fuga di giornata parte poco dopo il via formata ...

Giornata della Terra : al The Space arriva il documentario “Earth – Un giorno straordinario” : In occasione della Giornata Mondiale della Terra, manifestazione indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per celebrare il nostro Pianeta, arriva nei cinema The Space, solo dal 22 al 24 aprile, Earth – Un giorno straordinario. Prodotto dalla BBC Earth Films e diretto dai britannici Richard Dale e Peter Webber, insieme al regista cinese Fan Lixin, il documentario è l’atteso seguito di Earth – La Nostra Terra e offre un viaggio stupefacente ...

SAS Forum Milan 2018 : Inspire The Extraordinary : Oltre 2000 professionisti ed esperti di settore sono attesi il 15 maggio alla 13esima edizione di SAS Forum Milan. Il 'racconto' di quest'anno si focalizzerà sulla collaborazione tra uomo e macchina e ...

BIONDO ED EMMA MUSCAT STANNO INSIEME?/ Amici 17 - per HeaTher Parisi "Lui non è carismatico - lei straordinaria" : Grazie alla richiesta di Daniele, BIONDO ed EMMA si sono finalmente ritrovati ad Amici 17. I due condividono la casetta dei bianchi da una settimana e adesso i fan aspettano un duetto(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:36:00 GMT)