Terremoto Ischia e Italia Centrale | encomi agli ingegneri volontari

Terremoto Ischia - la Regione Campania ai Comuni : velocizzare le verifiche : In merito al Terremoto verificatosi lo scorso agosto ad Ischia , la Regione Campania “sollecita i Comuni dell’isola a velocizzare l’attività propria di verifica e controllo, al fine di poter ristorare nel più breve tempo possibile le strutture alberghiere interessate, che hanno sostenuto uno sforzo enorme nel dopo-sisma e a cui, anche per questo, va il ringraziamento per la disponibilità e la pazienza dimostrata“. “Per le ...

Salvini a Ischia nelle zone del Terremoto : "Non prometto a vanvera come Renzi" : In Campania per le vacanze di Pasqua, il leader della Lega Matteo Salvini è andato a visitare l'isola di Ischia e le zone colpite dal terremoto del 21 agosto. Con lui i sindaci di Casamicciola e Lacco ...