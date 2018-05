Teoria delle stringhe e universi paralleli

ideegreen

(Di sabato 12 maggio 2018), nulla centra con lescarpe e non immaginiamoci una guida per nodi con corde e quant’altro. Questasi inserisce nella Fisica, in quella parte di fisica che non si tocca con mano ma che si concentra sull’esplorazione dell’universo, e deglipossibili. E’ affascinante, non facile, ma da conoscere almeno a spanne. Per lo meno per non fare figuracce immaginandodi scarpa che fluttuano nell’aria. (altro…)Idee Green.