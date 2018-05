Teoria delle stringhe e universi paralleli : Teoria delle stringhe, nulla centra con le stringhe delle scarpe e non immaginiamoci una guida per nodi con corde e quant’altro. Questa Teoria si inserisce nella Fisica, in quella parte di fisica che non si tocca con mano ma che si concentra sull’esplorazione dell’universo, e degli universi paralleli possibili. E’ affascinante, non facile, ma da conoscere almeno a spanne. Per lo meno per non fare figuracce immaginando stringhe di scarpa che ...