oasport

: Tennis, si ritira Karin Knapp: “Il dolore al ginocchio si ripropone sempre, situazione insostenibile” - OA_Sport : Tennis, si ritira Karin Knapp: “Il dolore al ginocchio si ripropone sempre, situazione insostenibile” - stefanocalzol : TENNIS NEWS : DONALD TRUMP PROPONE 1 MILIONE DI DOLLARI A MC ENROE PER SFIDARE SERENA ! SI RITIRA KARIN KNAPP… - PisuDavi : RT @Eurosport_IT: Noooo, che peccato! ?? Ma in bocca al lupo per la tua nuova carriera da allenatrice, Karin Knapp! ?? -

(Di sabato 12 maggio 2018)dice basta: l’altoatesina classe 1987 lascia il. La notizia viene data dal sito della Feder, dove la ragazza di Brunico ha dichiarato: “In questi giorni al Foro Italico, dove seguivo le altre ragazze che si allenano all’accademia di Anzio, tante persone mi hanno domandato quali erano i miei piani e allora mi sembra giusto annunciare che è arrivato il momento dirsi dalagonistico“. I tanti infortuni hanno segnato la sua carriera ed ora la costringono ad appendere la racchetta al chiodo: “Si tratta di una decisione molto sofferta, ma purtroppo devo rassegnarmi all’idea che il miodestro non ce la più. Dopo il quinto intervento chirurgico, nel febbraio dello scorso anno, ho provato in tutti i modi a rientrare, lavorando duramente per mesi, ma ogni volta che aumentavo i carichi ilsiva: mi ...