Tennis | Roberta Vinci annuncia il ritiro | ' Confermo | nessun ripensamento'

Roberta Vinci dice addio al Tennis : "Roma ultima tappa" : "Mi ritiro: nessun ripensamento". Roberta Vinci conferma così la sua intenzione di lasciare il tennis dopo gli Internazionali d'Italia che resterà l'ultimo torneo della carriera...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati della prima giornata. Eliminata nelle qualificazioni Roberta Vinci : Nella notte italiana è scattato il tabellone di singolare femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dodici gli incontri in programma, senza teste di serie impegnate. Non è scesa in campo neppure Camila Giorgi, che esordirà nella tarda serata italiana, mentre è stata Eliminata, nell’ultimo turno delle qualificazioni, anche Roberta Vinci. Di seguito i risultati della prima giornata di gare 16:20 Finale Tsurenko L. ...

Tennis - Wta Indian Wells - niente main draw per Roberta Vinci : TORINO - niente tabellone principale del torneo di Indian Wells per Roberta Vinci : l'azzurra è uscita di scena nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni sconfitta per 6-0 6-4 dalla romena ...