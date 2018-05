Tennis | resa Knapp | Mi ritiro A Roma ok Delbonis | avanza Baldi

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l'impresa della vita e interrompe una serie record : L'elvetico Roger Federer, infatti, senza giocare , ha saltato ancora tutta la stagione sulla terra rossa, , torna ad essere numero uno al mondo, poiché lo spagnolo non ha difeso i punti della ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : INCREDIBILE - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l’impresa della vita e interrompe una serie record : Anche Rafael Nadal ha il suo incubo: l’austriaco Dominic Thiem ha interrotto la striscia di 50 set consecutivi vinti dall’iberico su terra rossa e lo ha estromesso nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Thiem aveva eliminato Nadal anche nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia, e nel novello tabellone capitolino i due potrebbero incrociarsi molto presto. A Roma lo scorso anno nei quarti di finale ...

Sorpresa al Wta Madrid : Halep ko ai quarti - Tennis : Colpo di scena al torneo Wta di Madrid. Si registra l'eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep, sconfitta per 64 63 in un'ora e 9 minuti di partita da Karolina Pliskova, numero 6 del ranking e del seeding, che ha così 'vendicato' il ko rimediato mercoledì dalla sorella ...

Tennis - WTA Praga 2018 : impresa di Jasmine Paolini. L’azzurra batte in due set Daria Kasatkina : Fantastica impresa di Jasmine Paolini nel primo turno del torneo WTA di Praga. La 22enne di Castelnuovo Garfagnana ha sconfitto in due set per 7-6 6-3 la russa Daria Kasatkina, numero 15 del mondo, dopo due ore di gioco. Si tratta della seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore per la Tennista azzurra, che ora occupa la posizione numero 144 del ranking mondiale. Non era iniziata bene la partita per Paolini, che ha subito perso la ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato mitologico - è nata una stella! Impresa trionfale : da lucky loser a vincitore - Millmann si arrende in finale : Un nastro benevolo regala il quindici della vittoria a Marco Cecchinato che corona la sua settimana perfetta vincendo, da lucky loser, il torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra rossa magiara, alla prima finale nel World Tour in carriera, l’ormai ex numero 92 al mondo (da domani irromperà tra i primi 60 al mondo, davanti a lui in Italia soltanto Fabio Fognini ed Andreas Seppi) batte in due set combattutissimi l’australiano John ...

Tennis - da lucky loser alla finale a Budapest : Cecchinato cerca l'impresa : Era stato eliminato nelle qualificazioni Marco Cecchinato, poi il ritiro di Laslo Djere lo ha rimesso nel tabellone del torneo di Budapest , terra, 501.345 euro, e la storia è cambiata. Oggi alle 15 ...

Tennis - Svitolina eliminata a sorpresa da Garcia : Dopo la numero uno del mondo Simona Halep , quarti fatali anche per Elina Svitolina , terza testa di serie: l'ucraina è stata battuta per 6-7, 4, 6-4 6-2 dalla francese Caroline Garcia , numero 3 del ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : CHE IMPRESA di Lorenzo Sonego! Sconfitto in due set il francese Gasquet! : Grandissima IMPRESA per Lorenzo Sonego! Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Budapest il Tennista italiano, qualificato, ha eliminato il numero 3 del tabellone e 29 al mondo, il francese Richard Gasquet, che lo precede in classifica di 130 posti, con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in un’ora e 45 minuti di gioco. Ai quarti l’azzurro troverà il vincente della sfida tra il nostro Matteo Berrettini, anch’egli qualificato, ed il ...

Tennis - Fed Cup 2018 : l’Italia si è arresa alla superiorità del Belgio. Ma non è tutto da buttare : Il passivo è stato pesante ma il risultato giusto, perché il Belgio ha meritato ed è al momento superiore alle azzurre. Ingiusto, invece, criticare questa Italia. Perché le ragazze di Tathiana Garbin ce l’hanno messa tutta, soprattutto Sara Errani, come sempre generosa. Non è bastato: l’Italia, a meno di rivoluzioni tutt’altro che improbabili nel format della Fed Cup, rimarrà nel World Group II. Il pronostico era già dalla ...

Tennis - Fed Cup : resa Errani con la Mertens : Italia-Belgio chiusa : 0-3 : Errani sempre più abbacchiata e impotente contro i servizi a 180 km orari della numero 17 al mondo e finale di set con un altro break per il 6-1. GARBIN - Tathiana Garbin, capitano azzurro ha ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : impresa in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini! Eliminati Lukasz Kubot e Marcelo Melo! : Il torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo regala un altro sorriso al contingente italiano in chiusura di giornata: Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno eliminato nel torneo di doppio la coppia numero uno del seeding formata dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo. I due azzurri hanno vinto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 10-7 ed ora affronteranno nei quarti di finale i vincenti del match, che si disputerà domani, ...

Tennistavolo - qualificazioni YOG 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano a Buenos Aires! Storica doppia impresa degli azzurrini! : Una tarda serata italiana che resterà nella storia del Tennistavolo giovanile azzurro quella vissuta fino a pochi minuti fa, che ha visto trionfare, dall’altra parte del mondo, per la precisione ad Asuncion, in Paraguay, Matteo Mutti e Jamila Laurenti nel torneo di qualificazione agli YOG di Buenos Aires. Partiti con i favori del pronostico (entrambi erano testa di serie numero 1), non si sono fatti schiacciare dalla pressione ed hanno ...

