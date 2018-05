Surface Pro 4 | problemi di sfarfallio dello schermo Microsoft li sostituisce in garanzia

Surface Andromeda avrà la touch bar del Macbook Pro? : Un ulteriore brevetto relativo al Surface Andromeda, definito come il prossimo dispositivo mobile definitivo, è trapelato nelle scorse ore ed è stato diffuso dal leaker Walkingcat. Fino ad oggi abbiamo sempre immaginato il futuro prodotto di casa Microsoft dotato di due display uniti da una cerniera, tuttavia il brevetto in questione depositato dagli ingegneri di Redmond verso la fine del 2016 (nello specifico nel mese di novembre), fa pensare a ...

Microsoft lancia nuovi spot YouTube per il Surface Pro : Microsoft ha rilasciato sul canale ufficiale YouTube dedicato ai dispositivi Surface 5 nuovi video promozionali che vedono protagonista il suo convertibile più famoso, Surface Pro. Tutti gli spot pongono l’accento su come il 2 in 1 di casa Microsoft sia il dispositivo ideale per gli studenti unendo i pregi del laptop classico con la versatilità delle soluzioni convertibili che tanto hanno reso celebre la gamma di prodotti di Redmond. Sono ...

Vedremo il nuovo Surface Andromeda alla conferenza Build 2018? Probabilmente No : In molti si sono chiesti se, durante la conferenza Build di quest’anno che si terrà dal 7 al 9 maggio, Microsoft presenterà il nuovo Surface Andromeda o conosciuto più comunemente come Surface Phone. La riposta è, come avrete potuto leggere nel titolo, Probabilmente no. A riguardo ci sono due motivazioni: il Colosso di Redmond non ha mai presentato un hardware targato Surface a tali eventi annuali e l’annuncio di un prodotto così ...

Surface Pro - arriva la variante Core i5 con 8 GB e SSD da 128 GB : Microsoft ha introdotto a listino una nuova versione per il suo 2 in 1 Surface Pro che ora è possibile acquistare anche con una configurazione basata su processore Intel Core i5 di settima generazione, Hard Disk SSD da 128 GB e Ram di sistema da 8 GB. La nuova variante consente agli utenti di usufruire degli 8 GB di Ram senza necessariamente orientarsi sulle soluzioni con 256 GB di SSD andando quindi a soddisfare le richieste di utenti che ...

Windows 10 : Fall Creators Update supera il 90% di share mentre si ferma il nuovo Surface Pro : Anche questo mese, AdDuplex ha pubblicato i dati di utilizzo relativi alle versioni di Windows 10 rilasciate fino ad oggi e alla diffusione di ogni sinolo dispositivo della famiglia Surface sempre più in espansione. Windows 10 mentre si attende ancora il rollout di April Update che inizierà a partire da domani 30 aprile, Fall Creators Update, l’ultima versione pubblica dell’OS di casa Redmond, ha appena sfiorato di due punti la ...

Surface Pro 2017 in sconto sul Microsoft Store fino a 270 euro : Il Surface Pro 2017 è probabilmente il miglior 2-in-1 Windows 10 attualmente in circolazione grazie alla sua qualità costruttiva e alla sua magnifica penna da 4096 livelli di pressione. Il Microsoft Store online italiano ha avviato l’ennesima compagna di offerte e questa volta riguardano tutte il nuovo 2-in-1 targato Redmond. Le promozioni, valide dal 23 aprile al 6 maggio 2018, sono interessantissime poichè causano un ribassamento del ...

Surface Pro 4 : abilitato il supporto al Surface Dial con l’ultimo firmware : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 4 introducendo il tanto atteso supporto ufficiale al Surface Dial. Per chi non lo conoscesse, il Surface Dial (disponibile all’acquisto su Amazon Italia) è un’accessorio prodotto dalla stessa Microsoft che, sfruttando il touchscreen, può essere molto utile per chi utilizza il proprio dispositivo per disegnare, realizzare progetti geometrici oppure ...

Surface Phone : …e se il problema delle app si risolvesse? [LA VOCE DEL POPOLO] : “Pensate che sia possibile che all’uscita del Surface Phone/Andromeda, in corrispondenza del rilascio di Redstone 5, il problema dell’app gap sarà fortemente ridotto già in partenza? Io inizio a crederlo!” Queste sono le parole del vostro collega Elris, selezionate per l’appunto nell’essimo post della tanto attesa rubrica de “La VOCE del popolo”. Il titolo e l’introduzione dicono già tutto, quindi questa ...

Surface Pro LTE disponibile all’acquisto sul Microsoft Store italiano : Dopo essere approdato sul Microsoft Store online statunitense lo scorso 28 dicembre, il Surface Pro LTE sbarca adesso anche in quello italiano. Dopo numerosi feddback, Microsoft, per la precisione Panos Panay, ha presentato diversi mesi fa il nuovo Surface Pro 2017 in versione LTE. Rispetto alla versione standard che tutti conosciamo WI-FI only, questa supporta la connettività LTE fino a 20 bande di frequenza grazie ad modem Qualcomm Cat 9 da ...

Surface Andromeda : spunta il nome in codice “Project AND” : Il cosiddetto dispositivo mobile definitivo si trova già nei laboratori di Microsoft e, internamente, oltre alla classica denominazione Surface Andromeda che abbiamo visto negli ultimi mesi, è conosciuto a quanto pare anche come “Project AND”. Così come Xbox One X si chiamava inizialmente Project Scorpio, anche il Surface Phone possiede un suo nome in codice in atteso di quello definitivo che verrà rivelato soltanto durante la ...

Surface Pro 2017 : disponibile nuovo aggiornamento firmware : Breve comunicato per annunciare la disponibilità di un nuovo aggiornamento firmware per il Microsoft Surface Pro 2017. Ecco il changelog: Surface UEFI – La versione 233.2110.770.0 risolve potenziali vulnerabilità di sicurezza, incluse quelle presenti nel bollettino 180002. Surface System Aggregator firmware – La versione 233.2111.256.0 migliora la durata della batteria.

Surface Book 2 : lo abbiamo provato e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi : Ieri, 15 febbraio 2018, il Surface Book 2 è approdato ufficialmente nel mercato italiano con la versione da 13.5 pollici, mentre quella da 15 arriverà il 6 aprile. Per festeggiare il lancio di questo nuovo dispositivo anche nel Bel Paese, dopo una lunga attesa iniziata già dal primo modello, Microsoft ha organizzato ieri sera, più precisamente dalle ore 20:00, un evento privato tenutosi nella Microsoft House di Milano. Per privato ...

MediaWorld : fino al 20% di sconto su tutti i prodotti Microsoft - da Surface a Xbox : MediaWorld, la nota catena di negozi di elettronica, ha annunciato per il proprio sito web delle nuove promozioni applicabili a tutti i prodotti di casa Microsoft. Accedendo a MediaWorld.it, qualsiasi hardware targato Redmond si acquisterà (ovvero tutta la gamma Surface e Xbox One), si otterrà istantaneamente uno sconto pari al 10% del prezzo di listino. Non solo, se l’utente decide di pagare con PayPal lo sconto si raddoppia arrivando al ...