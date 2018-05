Superbike Imola | pole di Johnny Rea | poi c' è Tom Sykes

Superbike - GP Italia Imola 2018 : sabato 12 maggio. Gli orari di superpole e gara-1. Come vederle in tv gratis e in chiaro : In streaming, invece, trasmissione assicurata grazie a Premium Play ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di gara 1 del GP d'Italia. Di seguito il programma completo ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : sabato 12 maggio. Gli orari di superpole e gara-1. Come vederle in tv gratis e in chiaro : Primo appuntamento Italiano della stagione 2018 della Superbike: da ieri si corre all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Dopo le due manche di Assen la Kawasaki e Jonathan Rea sono in fuga del Mondiale, potendo contare su trenta punti di vantaggio su Chaz Davies. Obiettivo riscatto nel GP di casa, quindi, per la Ducati, soprattutto per Marco Melandri, anche in Olanda fuori dal podio ed ora a da -44 da Rea. Dopo le tre sessioni di prove ...

Superbike - Rinaldi entra in Superpole anche a Imola : 'Abbiamo faticato' : Non è stato facile, ma l'obiettivo di giornata è stato centrato. Nel venerdì di Imola Michael Ruben Rinaldi è riuscito a qualificarsi per la Superpole del Gran Premio d'Italia, quinto round del ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : prove libere - risultati e classifica. Davies e Rea col miglior tempo - Melandri insegue : Chaz Davies e Jonathan Rea hanno firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP di Italia 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. Sul circuito di Imola, al termine del turno turno, i due britannici hanno piazzato un notevole 1:46.686 in sella rispettivamente alla Ducati e alla Kawasaki (per la cronaca il pilota della Rossa ha siglato il crono prima dell’avversario). Il Campione del Mondo in carica aveva però firmato anche un ...

Superbike Italia - a Imola Camier può correre : Imola - Nelle due gare di Imola finalmente Leon Camier può tornare a correre. Il pilota della Honda che si era infortunato ad Aragon ha ottenuto l'ok dei medici per gareggiare. Felice della buona ...

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv - prove libere : al via la Fp2 a Imola! - Gp Italia - : DIRETTA Sbk 2018: info tv e streaming video delle tre prove libere per la Superbike previste a Imola. Gli orari e i tempi di Fp1, Fp2 e Fp3.

Superbike - Round Imola 2018 : super sfida tra Ducati e Kawasaki nel feudo di Chaz Davies : Tutto pronto ad Imola per il quinto Round del Mondiale 2018 di superbike. Lungo i 4936 metri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie si sfideranno per regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito. Il Circus, dunque, si ritrova sul tracciato imolese, reduce dall’appuntamento olandese di Assen. Nell’Università del Motociclismo, Jonathan Rea si è “laureato quasi ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ : Primo appuntamento Italiano della stagione 2018 della Superbike. Nel prossimo weekend si correrà all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Dopo le due manche di Assen la Kawasaki e Jonathan Rea sono in fuga del Mondiale, potendo contare su trenta punti di vantaggio su Chaz Davies. Obiettivo riscatto nel GP di casa, quindi, per la Ducati, soprattutto per Marco Melandri, anche in Olanda fuori dal podio ed ora a da -44 da ...

Conto alla rovescia per il Mondiale Superbike a Imola : Il Campionato Mondiale Superbike sbarcherà, dall’11 al 13 maggio, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari per la sedicesima volta nella sua storia. Dopo l’annuncio del rinnovo fino al 2020, il circuito imolese diventa ancora di più a tutti gli effetti uno dei tracciati di riferimenti del massimo campionato riservato alle moto derivate dalla serie, non […] L'articolo Conto alla rovescia per il Mondiale Superbike a Imola sembra ...

Il Mondiale Superbike a Imola fino al 2020 : Imola continuerà a essere uno degli appuntamenti di riferimento del Mondiale Superbike fino al 2020. L’annuncio del rinnovo triennale è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della gara dell’11-13 maggio, svoltasi a Milano alla presenza di Stefano Pacchioli (Direttore Operativo e Amministratore Delegato WorldSBK) e Uberto Selvatico Estense (Presidente Formula Imola). Un […] L'articolo Il Mondiale Superbike a Imola ...

Superbike - Imola ospiterà il Mondiale fino al 2020 : Imola ospiterà un Gran Premio del Mondiale Superbike fino al 2020. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo round in programma dall’11 al 13 maggio a cui hanno presenziato Stefano Pacchilioni, amministratore delegato WorldSbk, e Uberto Selvatico Estense, Presidente Formula Imola. La madrina dell’edizione 2018 sarà Aida Yespica, mentre un’importante novità è prevista per ...

