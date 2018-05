tennisworlditalia

: Summer Camp alla Nadal Academy, Moya: 'Sarà meraviglioso' - TennisWorldit : Summer Camp alla Nadal Academy, Moya: 'Sarà meraviglioso' - danielebarca : RT @IC3_Modena: Iscrizione al Summer Camp 18-22 giugno che si terrà in via Mattarella 145 entro il 2 giugno sul sito - lucacampitello : RT @CampoBaseMaira: A giugno Valle Maira Summer Camp, da non perdere! per i ragazzi/e da 11 a 14 anni... -

(Di sabato 12 maggio 2018) Quindi sui servizi che offre il centro e la struttura in sé: 'È tra le migliori che ho visto al mondo, in un'isola come Maiorca meravigliosa di estate' .