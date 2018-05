Stupra e uccide una bambina di 4 mesi | sarà ucciso

Tredicenne uccide marito Stupratore : condannata all'impiccagione : Quella delle spose bambine è una piaga in molte nazioni del mondo. Noura Hussein aveva solo 13 anni quando era stata obbligata dai suoi parenti a sposare il cugino, che aveva il doppio dei suoi anni. L'uomo era violento, la trattava come un oggetto, e la stuprava spesso. Dinanzi all'ennesimo tentativo di stupro, Noura aveva preso un coltello ed aveva sferrato un fendente al marito stupratore. Un colpo fatale. Il cugino è morto e la giovane ...

Stuprava e uccideva donne vestite di rosso - pena di morte per “Jack lo Squartatore cinese” : Stuprava e uccideva donne vestite di rosso, pena di morte per “Jack lo Squartatore cinese” Il serial killer, oggi 54enne, ha violentato, ucciso e mutilato undici donne, tra cui una bambina di otto anni. Da quanto emerso, prendeva di mira le donne vestite di rosso. Lo hanno arrestato (per caso) nel 2016, ventotto anni dopo […]

Dubai - modella si butta dal sesto piano/ “Voleva Stuprarmi e uccidermi”. Ma l’aggressore sostiene il contrario : Dubai, modella si butta dal sesto piano: “Voleva stuprarmi e uccidermi”. Ma l’aggressore sostiene il contrario. Una ragazza ha subito diverse fratture per scampare al suo aggressore, ma…(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:00:00 GMT)