«Strage a Nizza | camion sulla folla | 80 morti» | errore tecnico di Sky Sport durante

“Strage a Nizza - camion sulla folla : 80 morti” - errore tecnico di Sky durante Inter-Sassuolo : “Strage a Nizza, camion sulla folla: 80 morti”, errore tecnico durante Inter-Sassuolo – Si sta giocando la gara di campionato valida per la giornata del campionato di Serie A, ospiti in vantaggio grazie ad una rete di Politano. errore tecnico di Sky durante la gara di campionato tra Inter e Sassuolo: “Strage a Nizza, un camion sulla folla con oltre 80 morti”. Ovviamente un errore che richiamava all’attentato ...

Strage a Nizza - ma è un errore : clamorosa gaffe di Sky/ Video - in onda per errore ultim'ora del 2016 : è bufera : Strage a Nizza, ma è un errore: la clamorosa gaffe di Sky. In onda per errore ultim'ora del 2016: è bufera, sui social monta la rabbia. L'emittente satellitare per ora non interviene...(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:38:00 GMT)

Usa - in mezzo milione a Washington per la marcia contro le armi organizzata dai sopravvissuti alla Strage di Parkland : Migliaia di persone sono scese nelle strade di Washington e di altre città statunitensi per manifestare a favore di maggior controllo sulle armi da fuoco, nei cortei intitolati ‘marcia per le nostre vite’, organizzati dopo la strage nella scuola di Parkland, in Florida, che ha provocato 17 vittime. La protesta principale si svolge nella capitale a pochi passi dal Campidoglio: gli studenti e i partecipanti chiedono che il ...

Terrorismo - marocchino espulso. Imam in carcere - aveva inneggiato agli attentatori della Strage di Nizza : Un cittadino marocchino è stato espulso dall’Italia “per motivi di sicurezza dello Stato“. Fa sapere il Viminale che si tratta di un 35enne che, detenuto per reati comuni nel carcere di Alessandria, aveva assunto la funzione di Imam, ruolo dal quale è stato poi estromesso a causa delle sue posizioni oltranziste e della sua condotta violenta manifestata nei confronti di altri appartenenti alla sua religione. Per questo motivo le ...