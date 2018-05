Stories : The Path of Destinies gratis per la giornata di oggi : Se non avete voglia di mettere mano al portafogli ma cercate comunque qualcosa a cui giocare, come segnala anche Rockpapershotgun per la giornata di oggi possiamo trovare gratis su Steam Stories: The Path of Destinies.Il gioco, realizzato da Spearhead Games, è un'avventura hack n 'slash dallo stile ispirato di cui possiamo anche vedere il trailer qui di seguito.Nonostante la natura colorata ed esteriormente allegra di Stories, i finali sono ...

Scary Stories to tell in the Dark - Guillermo Del Toro scrive e produce il film : Il premio Oscar Guillermo Del Toro ha deciso di scrivere e produrre Scary Stories to tell in the Dark, basato sulla serie di libri di Alvin Schwartz, per CBS films e Entertainment One. Il film sarà diretto da André Øvredal (L’autopsia di Jane Doe, Trollhunter) ed è co-scritto da Daniel e Kevin Hageman. Scary Stories to tell […]L'articolo Scary Stories to tell in the Dark, Guillermo Del Toro scrive e produce il film proviene da ...

Scary Stories to tell in the Dark - Guillermo Del Toro scrive e produce il film : Il premio Oscar Guillermo Del Toro ha deciso di scrivere e produrre Scary Stories to tell in the Dark, basato sulla serie di libri di Alvin Schwartz, per CBS films e Entertainment One. Il film sarà diretto da André Øvredal (L’autopsia di Jane Doe, Trollhunter) ed è co-scritto da Daniel e Kevin Hageman. Scary Stories to tell […] L'articolo Scary Stories to tell in the Dark, Guillermo Del Toro scrive e produce il film proviene da ...

Scary Stories to tell in the Dark - Guillermo Del Toro scrive e produce il film : Il premio Oscar Guillermo Del Toro ha deciso di scrivere e produrre Scary Stories to tell in the Dark, basato sulla serie di libri di Alvin Schwartz, per CBS films e Entertainment One. Il film sarà diretto da André Øvredal (L’autopsia di Jane Doe, Trollhunter) ed è co-scritto da Daniel e Kevin Hageman. Scary Stories to tell […] L'articolo Scary Stories to tell in the Dark, Guillermo Del Toro scrive e produce il film proviene da ...

Scary Stories to tell in the Dark - Guillermo Del Toro scrive e produce il film : Il premio Oscar Guillermo Del Toro ha deciso di scrivere e produrre Scary Stories to tell in the Dark, basato sulla serie di libri di Alvin Schwartz, per CBS films e Entertainment One. Il film sarà diretto da André Øvredal (L’autopsia di Jane Doe, Trollhunter) ed è co-scritto da Daniel e Kevin Hageman. Scary Stories to tell […] L'articolo Scary Stories to tell in the Dark, Guillermo Del Toro scrive e produce il film proviene da ...

Claudio Fragasso supervisore del progetto “The Italian Ghost Horror Stories” : Sasha Alessandra Carlesi Foto di Umberto Condemi De Felice The Italian Ghost Horror Stories è un progetto cinematografico Italiano, di cui inizieranno le riprese a fine aprile, che racchiude nei suoi nove episodi: storie di fantasmi, d’orrore, di fantascienza e di mistero in tutte le sue forme e declinazioni, dalle più classiche alle più moderne. La supervisione registica è a cura di Claudio Fragasso, mentre la supervisione dei soggetti e delle ...

Yakuza 6 : la leggenda del Dragone di Dojima torna in vita nella serie live action “Stories of the Dragon : The Legend of Kazuma Kiryu” : SEGA ha rilasciato una serie di cortometraggi live action di Yakuza 6: The Song of Life, il nuovo episodio della serie già recensito sulle nostre pagine. Questi cortometraggi, prodotti in collaborazione con Liquid Advertising e diretti da Christopher Ewing, sono stati interamente girati a Tokyo, Giappone. Trattano della leggenda del Dragone di Dojima dal punto di vista di tre individui che hanno assistito al cambiamento della propria vita e ...

Omensight : il nuovo titolo degli sviluppatori di Stories : The Path of Destinies arriverà anche su PS4 : Spearhead Games, lo sviluppatore di Stories: The Path of Destinies, ha annunciato oggi che il suo prossimo titolo, Omensight, sarà lanciato per PlayStation 4 insieme alla versione per PC. Il gioco, vi metterà nei panni di un Araldo che avrà il compito di capire cosa ha causato la recente apocalisse. Omensight, come segnala PlayStation LifeStyle, verrà lanciato nella stagione primavera / estate del 2018.In occasione dell'annuncio, è stato ...