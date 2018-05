Stipendio NoiPa maggio 2018 | quando sarà esigibile?

NoiPa cedolino maggio 2018 : quando sarà caricato lo Stipendio? Video : maggio è arrivato e con lui la speranza per i dipendenti della pubblica amministrazione di vedere nel proprio cedolino gli aumenti e gli arretrati che da tempo gli spettano. Proprio in questi giorni NoiPa ha rilasciato un comunicato sul proprio sito ufficiale con il quale ha annunciato che a maggio saranno erogati gli arretrati mentre gli aumenti salariali si avranno a partire dal mese di giugno 2018. quando verra' caricato il cedolino di maggio ...

NoiPa - arretrati e aumenti scuola maggio 2018 : quanto in più di Stipendio? : E' arrivata direttamente dal portale NoiPa (NoiPa.mef.gov) l'ufficialità degli aumenti degli stipendi e degli arretrati derivanti dal rinnovo del contratto scuola da accreditarsi nel cedolino di maggio 2018. Gli arretrati del 2016 e del 2017, nel dettaglio, verranno accreditati mediante cedolino in emissione speciale. Mediamente, gli aumenti lordi di stipendio di 85 euro mensili, si tradurranno in circa 50 euro netti, mentre gli arretrati ...

NoiPa cedolino aprile 2018 : quando sarà caricato lo Stipendio? : Il cedolino di aprile 2018 quando sarà caricato su NoiPa? Conterrà gli arretrati e gli aumenti di stipendio? Sono alcune delle domande che i dipendenti della pubblica amministrazione, soprattutto nel comparto scolastico, si stanno ponendo in questi giorni del mese di aprile in attesa che il cedolino contenente le informazioni sul proprio stipendio venga caricato sul portale NoiPa. Le competenze spettanti ai docenti e agli assistenti ...

Stipendio NoiPa marzo 2018 : quando sarà esigibile? : Man mano i cedolini del mese di marzo 2018 saranno caricati sul portale NoiPa che proprio in questi giorni è ripreso a funzionare dopo un periodo di aggiornamento, terminata questa operazione di upload da parte del Ministero, si potrà poi cominciare ad aspettare che il proprio Stipendio diventi finalmente esigibile. Naturalmente affinché il proprio Stipendio diventi esigibile sarà necessario che esso venga accreditato, operazione che dovrebbe ...