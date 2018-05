Stati Uniti | due cacciabombardieri russi intercettati al largo dell’Alaska

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Stati Uniti a valanga! Vince anche la Repubblica Ceca : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca entrano nel vivo. Oggi è cominciata la quinta giornata, con le classifiche che vanno delineandosi, tra qualificazione alla seconda fase e salvezza. Ha compiuto un discreto passo in avanti verso la qualificazione la Repubblica Ceca, ora terza nel girone A (Copenhagen). I cechi hanno battuto la Bielorussia, fanalino di coda, per 3-0, con i gol di Sulak, Horak e Repik, tutti nel primo tempo. La Francia, ...

Una risposta europea all’arroganza degli Stati Uniti : Washington ha sempre chiuso i suoi mercati a chi commercia con i paesi ai quali impone delle sanzioni. Ora che gli europei se ne sono resi conto, questo suscita una sensazione di fastidio nell’Unione. Leggi

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all’Iran - per colpire le Guardie rivoluzionarie : Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su sei persone e tre società iraniane accusate di avere legami con le Guardie rivoluzionarie, un corpo militare iraniano di élite responsabile di alcune delle più aggressive operazioni all’estero degli ultimi anni. Il The post Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all’Iran, per colpire le Guardie rivoluzionarie appeared first on Il Post.

Così gli Stati Uniti usano il pretesto della sicurezza per combattere la guerra commerciale : Il doppio binario dell’uscita dall’accordo con l’Iran e dei dazi doganali rende particolarmente complessa la partita tra Stati Uniti e Unione Europea e ancor piú nebbioso il futuro del...

Stati Uniti : il 12 giugno l'incontro tra Trump e Kim Jong Un : L'atteso incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un si terrà il prossimo 12 giugno a Singapore. Lo ha annunciato il n.1 della Casa Bianca tramite il suo ...

Uber cerca una città fuori dagli Stati Uniti per testare i suoi taxi volanti : AAA, nuova città in cui lanciare UberAir cercasi, rigorosamente al di fuori degli Stati Uniti. La seconda giornata di Elevate, l’evento a Los Angeles con cui il colosso del ride-sharing ha deciso di presentare i suoi progetti per la costruzione di una flotta di taxi nel cielo, ha confermato che le mire di Uber vanno ben al di là dei confini a stelle e strisce. Durante la conferenza è stato infatti annunciato che alle due città pilota già ...

"L'Europa non può contare più sulla protezione degli Stati Uniti - prenda il suo destino nelle sue mani" : Non si può più pensare "che gli Usa ci difenderanno, l'Europa deve prendere il suo destino nelle sue mani". Lo ha detto Angela Merkel ad Aquisgrana.Il cancelliere tedesco ha invitato l'Europa a considerare che non può più contare sugli Stati Uniti per la sua "protezione" in qualsiasi circostanza e che di conseguenza deve "prendere il suo destino in mano"."Il tempo in cui potevamo contare semplicemente sugli Stati ...

Cosa vuol dire per l’Iran il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare : Molta rabbia e frustrazione, un duro colpo per il governo moderato di Hassan Rouhani e una vittoria per gli ultraconservatori The post Cosa vuol dire per l’Iran il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare appeared first on Il Post.

Clabo : Cina e Stati Uniti spingeranno ancora la crescita : In generale ritengo che la Storia abbia già insegnato che nel medio termine una politica protezionistica indebolisce l'economia generale e che tutti i Paesi che hanno imposto dei dazi ne hanno pagato ...

'Morte all'America' - nel Parlamento di Teheran si brucia la bandiera degli Stati Uniti : E' quarant'anni che quel regime teocratico si fonda sulla guerra - ideologica, politica e morale - al "grande e piccolo Satana", Stati Uniti e Israele. In queste ore, dopo l'uscita di Donald Trump ...

Michelle Obama : rinuncia definitiva alla presidenza degli Stati Uniti? Video : Michelle Obama è di fatto un’icona. Lo era diventata di suo gia' con la presidenza del marito Barack: una first Lady presente, anzi onnipresente, sicura, disinvolta e sempre impegnata politicamente al fianco, a lato ed in maniera accessoria nelle grandi tematiche liberal di una presidenza di per sé gia' rivoluzionaria, col primo afroamericano entrato alla Casa Bianca come inquilino principale. Lo stile Michelle Michelle è un donna elegante, pure ...

Stati Uniti - Trump fa saltare l’accordo nucleare con l’Iran. E ora? : Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha dichiarato di voler ritirare la nazione dall’accordo sul nucleare iraniano, firmato il 2 aprile del 2015 in Svizzera tra l’Iran e i cinque paesi che hanno il potere di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu, ovvero Usa, Cina, Francia, Regno Unito e Russia. A questi si è accodata anche la Germania. l’accordo, fortemente voluto dall’ex presidente americano Barack Obama, ha contribuito ...

Accordo nucleare - Onu 'preoccupata per il ritiro degli Stati Uniti' : Il segretario dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto "profondamente preoccupato" per il ritiro degli Usa dall'Accordo sul nucleare iraniano. "Ho ripetutamente ribadito che l'intesa è un importante ...