optimaitalia

: Stangata Google a #Samsung, ASUS, Huawei sugli aggiornamenti Android: cambia la musica - GioPao9 : Stangata Google a #Samsung, ASUS, Huawei sugli aggiornamenti Android: cambia la musica - OptiMagazine : Stangata Google a Samsung, ASUS, Huawei sugli aggiornamenti Android: cambia la musica - TutelaMarchio : Bollettini ingannevoli alle imprese: dopo le segnalazioni arriva la maxi stangata: 'La pratica commerciale scorrett… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Si parla moltissimo in questi giorni della concreta possibilità che i principali produttori di smartphone, tra cui brand popolari comeed Honor, siano effettivamente in grado di rilasciaremensili per i propri smartphone. Alcuni studi recenti approfonditi da parte di "terzi", infatti, hanno evidenziato che molti fanno di testa loro, muovendosi correttamente solo con determinati device, mentre altri produttori in questi anni avrebbero rilasciato addiritturafittizi ed assolutamente irrilevanti per un determinato prodotto.In attesa di capire le prossime mosse died Honor, dai quali non dovrebbe arrivare l'aggiornamento ad EMUI 8.1 per buona parte dei device che hanno ricevuto o riceveranno la versione 8.0 (come vi ho riportato nella giornata di ieri), tocca capire anche quali saranno le contromosse dinei ...