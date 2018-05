Squadre B | Malagò | aggiustamenti in corsa

Seconde Squadre : Malagò ha fretta - la Juve è già pronta : Sono ben 41 , guardando alla stagione in corso, i giocatori bianconeri in prestito e la Uefa - come ha ammesso lo stesso Marotta di recente - ha messo nel mirino la politica delle cessioni temporanee ...

Giovanni Malagò esclusivo : 'Le seconde Squadre presto saranno realtà' : E comunque non dimentichiamoci che i due migliori giocatori al mondo giocano in Spagna '. Non contano anche le condizioni fiscali che la Spagna ha applicato per le società calcistiche? ' Argomento ...

Serie C - Malagò : «A giorni via libera alle Squadre B» : TORINO - Juventus B contro Torino B . In futuro ci sarà probabilmente un altro derby oltre a quelli della Serie A e della Primavera. Andrà in scena in Serie C . L'ha confermato Giovanni Malagò , il ...