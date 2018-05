Spazio | un mini elicottero volerà nel cielo di Marte

Spazio : i mini-satelliti lanciati dalla NASA hanno inviato il primo segnale a Terra : I mini–satelliti lanciati dalla NASA verso lo Spazio profondo e destinati ad accompagnare la sonda InSight verso Marte, hanno inviato il loro primo segnale alla Terra: si tratta di due cubesat e si chiamano Marco (Mars Cube One) A e B ed entrambi sono stati lanciati il 5 maggio 2018 con la missione InSight. I segnali sono giunti alle 21:15 e alle 22:58 italiane del 5 maggio e indicano che i veicoli hanno aperto i pannelli solari subito ...

Uomini nello Spazio : Il 12 aprile 1961 l’astronauta russo Yuri Gagarin, con la navicella Vostok 1, divenne il primo uomo ad andare nello spazio, e il 12 aprile è proprio la giornata scelta dall’Unesco nel 2011 per celebrare i voli dell’uomo oltre l’atmosfera terrestre. Per le Nazioni Unite i viaggi nello spazio rappresentano un bene per l’umanità, da cui tutta la popolazione mondiale può trarre benessere, in quanto testimoniano la ...

Aurora Station : un Hotel nello Spazio - da 647mila euro a notte - minimo 12 notti - : Nel 2022 si potrà soggiornare in un Hotel nello spazio alla modica cifra di 647.1039 euro a notte: la Aurora Station verrà lanciata nel 2021 e accoglierà i primi ricchi turisti nel 2022. Il soggiorno ...

“Spazio Nutrizione” : l’importanza di assumere integratori alimentari multivitaminici : L’integrazione di minerali, vitamine e nutrienti, che il nostro corpo non è in grado di sintetizzare naturalmente o dei quali è carente, è alla base del benessere psico-fisico. In questi anni, numerosi studi hanno dimostrato che le esigenze nutrizionali di uomini e donne sono cambiate profondamente, di pari passo agli stili e ritmi di vita. Bayer, da sempre attenta al benessere delle persone e soprattutto ai bisogni delle donne, coglie ...

Allo Spazio Kor danzano gli "Esemplari femminili" della giovane compagnia Fattoria Vittadini : ... sono alleati di Spazio Kor fin dall'inizio e il loro aiuto è stato fondamentale per creare lo Spazio Barricata e coinvolgere altri produttori del Nizza nelle degustazioni prima degli spettacoli. L'...

Volley femminile - il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e Spazio alle azzurrine per la Nazionale : La prossima Serie A1 di Volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a iVolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo Campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima ...